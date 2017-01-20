Zeytinyağlı Enginar İçin Malzemeler
2 adet havuç
1 adet patates
150 gram arpacık soğanı
Yarım demet dereotu
2 çorba kaşığı un
1 adet limon suyu
5 tane kesme şeker
Yarım su bardağı zeytinyağı
Yarım su bardağı su
Tuz
Soğan Çorbası İçin Malzemeler
2 adet soğan
2 çorba kaşığı un
2 silim bayat ekmek
1 çay bardağı kaşar rendesi
2 çorba kaşığı tereyağ
3 çorba kaşığı zeytinyağı
4 su bardağı su
Karabiber
Tuz
Çikolatalı Kolay Sufle İçin Malzemeler
2 paket bitter çikolata
1 çorba kaşığı kakao
2 adet yumurta
5 çorba kaşığı çiğ krema
5 çorba kaşığı un
5 çorba kaşığı şeker
1 paket vanilya
2 çorba kaşığı tereyağ
Bir tutam tuz