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çikolatalı kolay sufle

Çikolatalı Kolay Sufle

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Zeytinyağlı Enginar İçin Malzemeler

2 adet havuç
1 adet patates
150 gram arpacık soğanı
Yarım demet dereotu
2 çorba kaşığı un
1 adet limon suyu
5 tane kesme şeker
Yarım su bardağı zeytinyağı
Yarım su bardağı su
Tuz

Soğan Çorbası İçin Malzemeler

2 adet soğan
2 çorba kaşığı un
2 silim bayat ekmek
1 çay bardağı kaşar rendesi
2 çorba kaşığı tereyağ
3 çorba kaşığı zeytinyağı
4 su bardağı su
Karabiber
Tuz

Çikolatalı Kolay Sufle İçin Malzemeler

2 paket bitter çikolata
1 çorba kaşığı kakao
2 adet yumurta
5 çorba kaşığı çiğ krema
5 çorba kaşığı un
5 çorba kaşığı şeker
1 paket vanilya
2 çorba kaşığı tereyağ
Bir tutam tuz

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