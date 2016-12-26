Ciğer Sarma
400 gram kuzu ciğeri
600 gram kuzunun iç gömleği
Veya 2 adet yufka
1 adet domates
Yarım demet dereotu
Yarım demet maydonoz
2 adet soğan
2 su bardağı pirinç
1 tatlı kaşığı salça
1 çay kaşığı şeker ve tarçın
1 çorba kaşığı kuş üzümü
3 tatlı kaşığı şam fıstığı
2 çorba kaşığı yoğurt
Tuz
Karabiber
Yenibahar
Kuzu Külbastı
4 parça külbastı
2 adet soğan
1 adet domates
2 adet soğan
1 adet domates
2 adet sivribiber
1 çorba kaşığı un
½ çay bardağı Ayçiçek yağı
1 su bardağı su
1 çay kaşığı kekik
Tuz
Karabiber