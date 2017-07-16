Bayram Çöreği

(6 Kişilik)

Malzemeler:

Yarım paket yaş maya

1-1,5 su bardağı ılık su

500 gram un

1 çay bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı toz şeker

İç Malzemesi İçin:

1 tatlı kaşığı tarçın

2 yemek kaşığı tahin

1 su bardağı ceviz içi

3 yemek kaşığı toz şeker

Yarım portakalın rendelenmiş kabuğu

Hazırlanışı:

Yaş mayayı 1 bardak ılık suda eritin.

Hamur yoğurma kabına unu, sıvı yağı, bir tutam tuzu, şekeri aktarın. Ortasını açıp mayalı ılık suyu dökün. Parmak uçlarınızla malzemeyi karıştırın. Kalan suyu da azar azar ekleyerek pürüzsüz orta yumuşaklıkta bir hamur elde edene dek yoğurun.

Hamuru dört bezeye ayırın. Her hamurun üzerini streçle kapatın. Ilık bir ortamda iki katı kadar kabarana kadar dinlendirin. Bu süreç yaklaşık 2 saatinizi alacaktır.

Hamurlar mayalandıktan sonra bir tanesini un serpilmiş tezgahın üzerinde tekrar, hafifçe yoğurun.

Merdane ile dikdörtgen bir hamur açın. Üzerine tahin sürün, tarçını, ince çekilmiş ceviz içini, rendelenmiş portakal kabuğunu ve şekeri serpin. Rulo şeklinde sarın. Rulo hamuru bir tarafından tamamen kopmayacak şekilde boyuna ikiye kesin. İkiye kestiğiniz hamuru birbirine dolayıp büyük bir çelenk olacak şekilde yuvarlayın. Hamurun bir ucunu diğer ucuyla birleştirin. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin. Kalan hamurları da aynı şekilde hazırlayın. Hamurları tepsinin içinde, oda ısısında 1 saat daha mayalanması için dinlendirin. Daha sonra 180 dereceye ayarlı fırında, 20-25 dakika pişirin.