Babaannem’in Yemekleri…

Bayram demek benim için aile demek. Ailemden ayrı tatil yaparak geçirdiğim bayramlarda içimi bir burukluk kaplıyor. Çocukları ziyaretlerine gelmeyen yaşlılar gibi yalnız ve üzgün hissediyorum kendimi. Belki bunları düşünmek için yaşım çok genç ama benim gibi büyük bir aileye sahipseniz ve onlarla bir arada olmayı çok seviyorsanız ne demek istediğimi anlayacaksınız. İlk gençlik yıllarımdaki bayramlarda 15-16 kişi, bayramın ilk günü öğle yemeği için anneannemin evinde bir araya gelirdik. Aynı günün akşam yemeğinde de babaannemin evine konuk olurduk. İkisinin de menüsü çocuklarının, torunlarının en sevdiği yemeklerden oluşur ve her bayram hemen hemen hiç değişmezdi. Kalabalığı, ailemi ve yemeği çok seven bir çocuk olarak ben, iki bayram birden kutlardım. Şimdi ne yazık ki aramızdan bir bir ayrılan sevdiklerimiz, anıları ile bize eşlik etse de bizim ailede bayram ruhu hiç değişmiyor. Bu sene bir ilk yapıp babaannemin ve anneannemin menüleri ile bayram yemeğini pişirmeyi ben üstüme aldım. Onların ustalıklarına yetişmeme daha vakit olsa da amacım aile geleneğimizi devam ettirmek ve kendi çocuklarımıza kalabalık bayram anıları hediye edebilmek. Sizlerle babaannemin menüsünü paylaşıyorum. Erzurumlu olan babaannemin bayram menüsü Erzurum özel klasik yemeklerinden oluşuyor.

Kesme Çorbası

(4 Kişilik)

Malzemeler:

1 kâse yeşil mercimek

2 adet rendelenmiş domates

1 avuç kesme erişte

1 adet büyük soğan

2 litre içme suyu

2 çorba kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber, kuru nane

Hazırlanışı:

Yeşil mercimekleri yıkayıp süzdükten sonra tencereye aktarın. Üzerine soğuk su ilave edin ve 10 dakika haşlayın.

Haşlama suyunu döküp mercimekleri süzün.

Soğanları ince ince doğrayın ve 2 çorba kaşığı zeytinyağında kavurun.

Rendelenmiş domatesleri ekleyin.

Domatesleri kavurduktan sonra mercimekleri ve suyu ekleyin.

Tuz ve karabiberi ilave edin. 20 dakika pişirin.

Erişteyi ve kuru naneyi ilave edin. Erişteler yumuşayıncaya kadar pişirmeye devam edin.