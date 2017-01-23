Ayın İşletmesi

“Tom’s Kitchen”ın felsefesini ilk günlerinden beri takdir etmişimdir. Marka yerel üreticilere elinden geldiğince destek olmaya çalışır. Başka markalar da vardır bunu yapan ama “Tom’s Kitchen”ın menüsünde okuduğunuz detaylar daha bir sıcak gelir size… Geçen Pazar günü arkadaşım Tahir Sarıkaya ile buluştuk Zorlu Center bünyesinde bulunan “Tom’s Kitchen”da… Kahvaltımızı sipariş etmeden önce bir personel dikkatimi çekti; servise koşturan, sipariş alan, müşteriyi diğerlerinden önce karşılayan, dedim ki içimden “İsviçre Çakısı gibi, bu ne çalışkanlık”… Tanıştım hanımefendiyle, markanın Zorlu Center’daki şubesinin müdürüymüş; Yasemin Mengi… Hani her ay yazıyorum ya “Ayın müdürü, şöyle kaba, böyle eksik, vs.” diye… Amacımız “Bağcıyı dövmek değil tabii, bağcıyı düzeltip tüketiciye kaliteli ‘üzüm’ yedirebilmek”… Yasemin Mengi’nin diğer işletmelerin müdürlerine örnek olmasını diliyorum… Gelelim kahvaltıya… “İstanbul’a Özel” başlığı altında hazırlanmış menüde nutellalı poğaçadan tutun da Ege Bölgesi zeytin çeşitlerine kadar neler var neler… Fotoğraftaki mi? Diyet yapıyorum ya… O da benim; yumurtanın beyazından yapılmış az peynirli bol sebzeli omletim…

Ayın Komşusu

Kuruçeşme’de 8 yıldır hizmet veren, yılda 360 bin kişiyi ağırlayan, oturacak masa bulmanın rezervasyonsuz pek de zor olduğu meşhur Kuruçeşme kahvesi geçtiğimiz aylarda Ataşehir Palladium AVM’nin hemen karşısına bir şube açtı…

Yeni mekânlar hep özenlidir, biraz deneyimleyip yazmak istedim Ataşehir Kuruçeşme Kahvesi’ni; haftalar içinde işletme, hevesinden ve hizmet kalitesinden bir şey kaybeder mi diye… Ona yakın defa değişik günlerde uğradım işletmeye; genelde kahvaltı ettim, akşamları salatamı yiyip kahvemi içtim, içimden “Aferin vallahi detoks suyu hazırlamayı bile düşünmüşler” diye pek bir sevindim ve yeni şubelerini yazmaya karar verdim. Ailelerin çocuklarının geç saatlere kadar kafelerde eğlenmelerine izin vermesine karşıyım aslında ama Kuruçeşme Kahvesi temizliğiyle, içerideki personelin misafirlerine sahip çıkmalarıyla, devasa aile ortamıyla, fiyatlarıyla, oyun odalarıyla Ataşehir halkına yeni bir soluk getirdi. Artık gençler doğum günlerini rahat rahat Kuruçeşme Kahvesi’nde kutlayabilecekler, karaoke partileri düzenleyebilecekler, yetişkinler özel toplantı odalarında sinema keyfi yapabilecekler ve hatta futbol maçlarını bile üç boyutlu izleyebilecekler.

Gurme: Kalust Şalcıoğlu