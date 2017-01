The Bosphorus Kalamış’ta ‘Brunch’a davetlisiniz…

The Bosphorus Restaurant şarkılara konu olan Kalamış’ta zengin menüsü ile sizleri karşılıyor. Özenli ve de lezzetli deniz ürünleriyle ismini duyuran mekanın şimdilik sadece müdavimlerine sır kalan lezzet ayrıntısı ise, ‘bir kuş sütü eksik’ diyebileceğimiz brunch’ı…

The Bosphorus Restaurant’ın Doyumsuz Pazar Brunchları

The Bosphorus Restaurant’ın tadına doyum olmayan pazar brunchları, her yaş grubunun damak tadına hitap eden lezzetli seçenekleriyle sizi bekliyor. Her Pazar, 10:00 – 14:00 saatleri arasında organik leziz, uzun kahvaltılara ev sahipliği yapan The Bosphorus Kalamış’ta yöresel lezzetlerin yanı sıra Güney Akdeniz ve İngiliz mutfağı gibi farklı bölgelerin özel lezzetleri de sunuluyor. Hemen hemen Türkiye’nin tüm illerinden farklı pek çok lezzeti bir araya getirdiği zengin brunch sofrasında; ayrıca farklı ot kavurmalarını, peynir çeşitlerini, yine Türkiye’nin dört bir yanından gelen özel tereyağı, bal ve reçel çeşitlerini de tatmak mümkün.

Geceler Bir Başka Özel

Misafirleri için unutulmaz bir gece sunan “The Bosphorus Kalamış Restaurant”, akşam yemeklerinde muhteşem ambiyansı ile keyfinize keyif katıyor. Balık ağırlıklı olan menüde, deniz ürünlerinin tamamı günlük olarak temin edilip, işleniyor. Ananas yatağında deniz mahsulleri, balık şiş kebap, kemik üstü pisi tava, lezzet topları, gemici dolması gibi farklı tatlar ve taze meze çeşitleri mekanın spesiyalleri arasında yer alıyor.