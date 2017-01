Ayın Tostçusu!

Hemen belirteyim “Başlıktaki tostçu kelimesi; tost yapıp satarak hayatlarını idame ettiren işletmelere herhangi bir hakaret içermemektedir”. “Gazelle Restoran”ın “Tostçu!” olmasının nedeni aşağıdaki satırlar… www.gazellehotels.com.tr web sitesini ziyaret ederseniz markanın “Gazelle Resort & SPA”, “Grand Kartal” ve “Gölcük Gazelle Restoran”dan oluşan konseptini görebilirsiniz… Gelin görün ki bu web sitesini inceleyen müşteri, işletmeye gittiğinde karşısında farklı bir tablo buluyor… Web sitesinde gördüğünüz bilgiler doğru, hayran kaldığınız manzara fotoğraflarına Gazelle bünyesinde tanık oluyorsunuz ama biz müşteriler gölün suyundan içip, ağaçların yapraklarını yiyerek beslenip, tabiattaki şirin hayvanlardan servis almıyoruz. Olay günü fotoğrafta gördüğünüz sucukları yemek için yaklaşık 45 dakika bekledik işletmede. Masalar abartısız “LEŞ!” gibi… Servis personeli toplasanız 50 kişiye 1 kişi düşüyor… “Kalkıp gitseydin” demeyin sakın, civarda başka işletme yoktu… Gazelle de buna güvenip hizmetini düzeltmiyor sanki!

Ayın “Yıldız”sızı!

Kendimi bildim bileli Taksim’de bulunan The Marmara Oteli’nin müdavimiyimdir… Manzarası güzel, yemekleri iyi, fiyatlarıysa beş yıldızlı bir otele göre oldukça makuldür… Ama son bir yıldır çok ciddi kabalaşma sorunu vardır otel çalışanlarının; hatta bu kabalık o düzeydedir ki, otel sadece konumundan dolayı tercih edilir hale gelmiştir!

Diyeceksiniz ki “Başka işletme mi yok!”… Doğru ama Cihangir’de tiyatro oyunumuz olduğu zaman, bu kadar yakın olanı yok…

Yazıma konu olan olay günü otomobilim servisteydi ve UBER kullanarak gittim The Marmara Otel’e… Girişteki “Hafif kabadayı güvenlik beyefendi”ye çantamı kontrol ettirdim ve merdivenlerden üst kata çıkmak üzereydim ki güvenlik “Bakar mısın kardeşim” dedi. Kamera şakası değil gerçek… Sonrası o kadar çirkin gelişti ki, ne ben yazayım ne siz okuyun ama ciddi bir durum var ki, bu güvenlik personelinin birkaç kademe daha kabalaşmasıyla çıkışta birebir şiddete bile maruz kalmanız mümkün. Nöbetçi müdürü çağırdım, Fuat Çevik adlı beyefendiymiş. O da kendine göre ilgileneceğini vs. söyledi. Derseniz umudun var mı? Pek yok… Yazık o kadar yatırıma. Fotoğraftaki tatlı mı? O da ağzımızın kaçan tadının fotoğrafı!

Gurme: Kalust Şalcıoğlu