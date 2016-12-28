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aşure

Aşure

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Aşure Yapımı

Aşure İçin Malzemeler

Yarım su bardağı pirinç
1 paket buğday
2,5 su bardağı şeker
1 su bardağı nohut
1 su bardağı kuru fasulye
Yarım su bardağı kuru üzüm
7 adet kuru incir
150 gram kuru kayısı
1 çay bardağı süt
Yarım çay bardağı gül suyu
1 tutam tuz
Süslemek için
1 çorba kaşığı tarçın
1 çorba kaşığı antep fıstığı
Badem, fındık, ceviz

 

Yalancı İskender

300 gram kıyma
1 adet biftek
2 adet domates
2 adet sivri biber
1 çorba kaşığı kıyılmış maydonoz
1 su bardağı yoğurt
1 adet ekmek
2 çorba kaşığı tereyağ
Tuz
Karabiber
Pulbiber

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Aşure

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