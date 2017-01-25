Kızartma Oruk Tarifi

Kızartma Oruk

(4 Kişilik)

Kızartma Oruk İçin Malzemeler

250 gram tek sefer çekilmiş az yağlı kıyma

1 büyük boy kuru soğan

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

Çeyrek demet maydanoz

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay bardağı kıyışmış ceviz içi

Kızartmak için ay çiçek yağı

Kızartma Oruk Hazırlanışı:

Kıymalı iç malzemeyi hazırlamak için; Kıymayı bir tencerede kavurun. İnce kıyılmış soğan, yarım çay bardağı zeytinyağı ve 1 çay kaşığı tuz ilave ederek soğanlar hafif sararıncaya kadar kavurmaya devam edin. Ateşten alınan kıymayı, içine karabiber, ceviz içi ve kıyılmış maydanoz ekleyerek karıştırın ve soğumaya bırakın. Hazırlamış olduğunuz köfte harcından büyükçe ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak işaret parmağınız yardımıyla oyun. İçini kıymalı harç ile doldurup ağzını kapayın ve ıslak avucunuzla şekil verin. Bu şekilde hazırladığınız içli köfteleri bol, kızgın ay çiçek yağı ile kızartın. Bir kağıt havlu üzerinde bekletip fazla yağını bırakmasını sağladıktan sonra servis yapın.

Şef: Elif Çıtak

Fotoğraflar: Hakkın Günerkan