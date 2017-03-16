Le Pain Quotidien’in bize kazandırdığı lezzetler

Belçikalı şef Alien Coumont’un doğal ve sağlıklı yemek kültürüne duyduğu tutkusunun sonuçlarını uzun yıllardır beğeni ile gözlemliyor ve deneyimliyoruz.

Amarant ve Beluga Mercimek Salatası

(2 Kişilik)

Amarant ve Beluga Mercimek Salatası Malzemeler:

120 gram Akdeniz yeşilliği

150 gram Amaranth

150 gram Beluga mercimeği

1 adet dolmalık renkli sarı biber

1 adet dolmalık renkli kırmızıbiber

Yarım avokado

1 adet orta boy narın taneleri

1 adet orta boy haşlanmış pancar

2-3 dal maydanoz

2 tatlı kaşığı keten tohumu, çörek otu ve chia karışımı

20 gram Vinigret sos (isteğe bağlı)

Amarant ve Beluga Mercimek Salatası Hazırlanışı:

Hububatları haşlayın ve Vinigret sos ile harmanlayın. Akdeniz yeşillikleri ile küçük küçük doğranmış biberleri harmanlayın. Yeşillikleri servis tabağına alın, üzerine haşlayıp sosla tatlandırdığınız hububatları serpin. Küp doğranmış pancarı ve nar tanelerini de serpin. En son dilimlenip keten tohumu, çörek otu ve chia karışımına bulanmış avokadoları yerleştirin. İsteğe göre üzerin sızma zeytinyağı veya nar ekşisi döküp servis yapabilirsiniz.

Amaranth:

Halk dilinde horozibiği olarak bilinir. Bütün tahıllar arasında en yüksek lif ve protein içeriğine sahiptir. İyi bir demir, kalsiyum, magnezyum ve folate kaynağıdır. Salatalarda, çorbalarda kullanımı yaygındır.

Fotoğraflar: Özgür BAKIR – www.lepainquotidien.com.tr