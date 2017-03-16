Baharla Yenilenenler…

Teksüt Tayvan’da…

Teksüt, ihracat yaptığı ülkelere 2017 yılı başında Tayvan’ı ekledi. Tayvan’la birlikte ihracat yaptığı ülke sayısını dokuza yükselten Teksüt, ürünlerini Amerika Birleşik Devletleri, Libya, Kuveyt, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Azerbaycan, Türkmenistan ve Kosova’ya gönderiyor. Tayvan’a her ay Teksüt markasıyla kutu halinde 40 ton UHT Süt gönderecekleri bilgisini paylaşan Teksüt Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Arınık, “Aslında dünyanın bu bölgesinde Avustralya ve Yeni Zelanda gibi çok büyük süt üreticilerinin bulunduğu ülkeler var. Yani hayli güçlü rakiplerin yer aldığı ve zor sayılabilecek bir pazara ihracat yapıyoruz. Teksüt olarak daha önce de Tayvan’a ürün göndermiştik. Ürün kalitemizden memnun kaldıkları için tekrar ve düzenli olarak ürün talep etmeye başladılar” diye konuştu.

Chakra dünyaya açılıyor

Chakra Tekstil büyümeye devam ediyor. Hayalindeki evi kurmak isteyenlerin vazgeçilmez markası Chakra, mağazalaşma sürecinde zincire bir yenisini daha ekleyerek 34. mağazasını Aralık ayında Kıbrıs‘ın Lefkoşe şehrindeki Yenikent Plaza’da faaliyete geçirdi. Doğadan ilham alan ve şık tasarımlarıyla tüm yaşam alanlarınızı kişiselleştiren

Chakra, birbirinden çarpıcı ürünleri ve göz kamaştıran hediye alternatifleriyle Kıbrıslılara markanın ayrıcalıklarını yaşatıyor.



Blogger dünyası Beylikdüzü Steakhouse’da buluştu

Türkiye’nin en ünlü blogger ve instagram fenomenleri Beylikdüzü Beşbıçak Steakhouse’da buluştu. Blogger etkinliğinin organizasyonu Türkiye’nin ilk bloggerlarından Mehtap Güzey Özcan’ın organizasyonu ve Beşbıçak’ın özel davetiyle gerçekleşti. Yemek ve kadın bloggarların ağırlıkta olduğu organizasyonda birbirinden başarılı bu kadar bloggerı bir arada göremezsiniz. Hal böyleyken bu ünlü bloggerların adreslerini not etmek isteyenler olabilir diye tek tek isimlerini almayı ihmal etmedik.

Etkinliğie katılan blogger ve instagram fenomenleri; @degisiktatlar @filizazizoglu @marindentarifler @kamilehaniminkizları @emel_akan @funda.home @zubedasara @bonbonkurabiye @gulaydemirrr @gurbetinmutfagi @hulya_tanriseven @mutfagiseviyorum @nurunmutfagi @nurmutfagi @huzurlu_mutfak @prensesvecuceler @lezizsalatalar @vanilinstr @kekevicom @beyzacevik2 @mutlu_muna @sumeyyeoner @begindim_paylastim @yemekgram @birkadiningunlugu şeklinde listelendi.

Kolay vazgeçmeyenlerin hikayesi…

Metro Toptancı Market Türkiye, sunduğu ürünlerin ve hizmetin ardındaki tarladan sofraya uzanan mücadele, emek ve fedakârlığı konu alan bir reklam kampanyasına imza attı. ‘Kolay Vazgeçmeyenler’in hikâyesini işleyen reklam filmleri ekranlarda yer almaya başladı. Filmler; tarladan ve balıkçı ağlarından sofraya uzanan süreçte üreticilerin ve gastronomi profesyonellerinin, Metro ile birlikte ürünü son tüketiciye en iyi ve lezzetli şekilde ulaştırmalarının arkasında yatan azmin ve özverili çalışmanın hikâyesini anlatıyor.



‘En İyiler’ ödülü Teleset’in…

Türkiye’nin ilk modüler mobilya üreticisi Teleset, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen İSMOB Fuarı’nda, 2017 Tasarım Yarışması “En İyiler” ödülünü aldı. Modern tasarım ürünleriyle klişelerin dışında bir mobilyacılık anlayışını benimseyen Teleset, Türkiye’nin en büyük mobilya fuarı olan İSMOB’da yeni koleksiyon ürünlerini de görücüye çıkardı. Yerli ve yabancı birçok misafiri ağırlayan, Teleset fuarda büyük ilgi gördü.

Fotoğraf Kodu: Bologna-Yemek

Duru Bulgur’un sırrı taş değirmen…

Duru Bulgur, bulgur üretiminde sadece su ve buğday kullanıp doğal bulgur üretimi yapıyor ve kendi markası ile 51 farklı ülkeye bulgur ihracatı yapıyor. İhracat yaptığı ülkelerde Türk bulgurunu tanıtmayı kendisine misyon edinmiş Duru Bulgur, bulgur üretimdeki incelikleri, doğal bulgurun üretim sırrını açıkladı. Konuyla ile ilgili bir açıklama yapan Duru Bulgur Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Duru: “1935’ten bu yana babamızın bize miras bıraktığı taş değirmende öğütme metodunu üretimimizde uyguluyoruz. Bulgur üretiminde iki metot vardır. Çekiçli ve diskli makinelerde bulgurun kırılması, diğeri ise buğdayın doğasına uygun geleneksel yöntem olan taş değirmende öğütme metodu. Taş değirmende öğütülen bulgurlar daha lezzetli ve daha doğal olmaktadır” dedi.



Lezzetten vazgeçmeden formda kalmaya devam

Fora Zeytin, sağlıklı ve formda kalmak isteyenler için ürettiği maksimum yüzde 2 tuz içeren “Fora Fit’’ ile sofralarımızın vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Fora Fit Zeytin, dalında henüz yağlanmadan toplanan zeytinlerden üretiliyor. Az yağlı olan zeytinlerin doğal yöntemlerle tuzu azaltılıyor. Böylelikle hem az yağlı besin tüketenlerin hem de sağlığına dikkat edenlerin bir numaralı tercihi oluyor.



Renaissance Polat İstanbul’dan yeni ve konforlu deneyimler…

Dünya standartlarında hizmet verebilmenin temel koşulunun yenilikleri takip etmek olduğu düşüncesi ile hareket eden Renaissance Polat İstanbul Hotel yenilenen yüzü ile size benzersiz bir İstanbul deneyimi vaat ediyor. Otel; lobisinde, odalarında, balo ve toplantı salonlarında, imza barı Bar Noblesse’de gerçekleştirdiği renovasyon ile misafirlere kusursuz bir hizmet sunuyor. Yenilenen konsepti, mimarisi ve yepyeni tasarım anlayışıyla Otel’e girdiğiniz andan itibaren büyülü bir dünya sizleri bekliyor.

“Cook Bas-kes” ile dünya mutfaklarında…

Sedat Tahir A.Ş. , AR-GE bölümünün 3 yıllık çalışmaları sonucu tasarımını yarattığı patentli yeni ürünü “Cook Bas&Kes tezgahüstü streç kesici”yi dünya mutfaklarına sokmayı hedefliyor. Bu konuda açıklama yapan Sedat Tahir A.Ş. İş geliştirme ve Pazarlama Koordinatörü Gökhan Tiritoğlu “Birlik beraberlik ve mücadele zamanıdır. Bizlere düşen görev ise ekonomik platformda ve kendi alanımızda Türk markalarının da neler yapabileceğini göstermektir. Uzun bir çalışma süresinin ardından ilk olarak Ülkemizde patentini aldığımız ve piyasaya sunduğumuz yeni ürünümüzün yurtdışında da patent başvurularını başlattık” dedi.

İtalya’dan gelen seçkin lezzet

İtalyan Alplerinden gelen saf iyilik ve sağlık, 92 yıllık Loacke tecrübesiyle buluşunca ortaya çıkan benzersiz çikolata, tadını çıkarmak isteyenleri bekliyor. İçinde yapay renklendiriciler, koruyucular ve hidrojenize yağlar içermeyen doğal çikolata Loacker; CreamCacao, Dark Noir ve Sütlü çeşitleriyle bildiğiniz çikolatadan çok farklı bir lezzeti çikolata severlerle buluşturuyor.

Mutfaklarda nostalji zamanı

Şubat ayında mutfağına sevgiyle ve eskiye özlemle dokunuş yapmak isteyenlere özel bir seçenek Silverline “Retroline” serisi. Bu seri ile Silverline Ankastre, tasarımda geçmişe dokunurken teknolojide geleceğin fonksiyonel yaklaşımı sadeleşmeyi ortaya koyuyor.



Antik çağlardan günümüze uzanan zengin lezzet

Antik çağlarda yetişen ender tahıllarından biri olan ve yüzyıllardır genetiği bozulmadan günümüze ulaşan karabuğday, UNO farkıyla sofralardaki yerini aldı. Tüketicilerinin damak tadına göre geliştirdiği farklı ve yenilikçi ürün portföyüne bir yenisini daha ekleyen UNO, yeni ürünü Antik Tahıllı Karabuğdaylı ekmeğinin enfes lezzeti ile sabah öğle akşam tüm ana ve ara öğünlerin vazgeçilmez eşlikçisi olacak.

Capricorn’dan yepyeni tatlar…

Akdeniz’in geleneksel tatlarını modern şehir ruhuyla bütünleştiren Capricorn, özel reçetelerle hazırlanan yepyeni lezzetlerle menüsünü daha da zenginleştirdi. Boğaz’ın gözdesi Capricorn’un menüsüne eklenen yeni tatlar, Capricorn mutfağının farkını bir kez daha ortaya koymaya yetiyor da artıyor bile…

Bilgi ve Rezervasyon İçin: 0212 259 41 00

Çevre dostu yeni Fairy kapsülleri

İçeriğinden fosfat çıkarılan yeni Fairy Bulaşık Makinesi Kapsülleri, üstün performansı ile artık bulaşıkları makineye koymadan önce sudan geçirme dönemine son veriyor.

Türk tüketicisi hem performans anlamında güçlü hem de çevre konusunda duyarlı ürünler bekliyor. Fairy’nin çevre ayak izini azaltmak adına attığı en son adım olan yeni Fairy kapsülleri, bulaşık makineleri için sürdürülebilir çözümler sunuyor. 30 yıllık bir çalışmanın ürünü olan ve içeriğinde fosfat bulunmayan yeni Fairy Platinum ve Fairy Hepsi Bir Arada kapsülleri, 3 bin kullanıcı tarafından 180 bin makinede, laboratuvar ortamında ise 20 bin makinede test edildi.

Kuruçeşme’de Fahham ayrıcalığı…

Kuruçeşme’de yeni hizmet vermeye başlayan, modern tasarımları ile öne çıkan ve Osmanlıca’da kömürcü anlamına gelen Fahham Kuruçeşme, bildiğiniz nargilecilerden çok farklı bir konsept. Köklü görünümü ile geleneksel, hizmet anlayışı ve geometrik çizgileri ile modern bir kimlik sergileyen Fahham Kuruçeşme, misafirperver bir anlayışla ziyaretçilerine farklı lezzetler sunmayı hedefliyor. 3 katlı mekanın, 103 kişi kapasiteli iç mekanı ve 182 kişi kapasiteli keyifli terasıyla şehrin karmaşasından uzakta bambaşka bir alternatif sunuyor.

Bilgi ve Rezervasyon İçin: www.fahham.com.tr

Ekmek, çörek yapmak herkesin harcı..!

Pakmaya Mayalı ekmek ve çörek harçlarıyla evinizde, ister elde, ister makinede nefis, taptaze ekmekler, çörekler yapmak şimdi çok kolay. Pakmaya bu kez de 4 farklı mayalı çörek ve ekmek harcıyla dikkatleri çekiyor; Mayalı çörek harcı Kafkas Çöreği için, Mayalı çörek harcı Damla Sakızlı Kıbrıs Çöreği için, Mayalı ekmek harcı Beyaz Ekmek için, Mayalı ekmek harcı Esmer Ekmek için. Bu harçların mayası içinde; böylece evde çörek ve ekmek yapmak çok kolay.

Fotoğraf Kodu: Mayal¦-_Harc

Doğal taşın pozitif enerjisi yaşam alanlarımızda…

Taş görünümünün doğallığı ile seramiğin dayanıklılığını modern yapılar ile bütünleştiren Seramiksan Truva Serisi, sade ve dinlendirici mekanlar vadediyor. Seramiksan, dinginlik ve doğallık isteyenler için tasarladığı Truva Serisi ile doğadan aldığı ilhamı yaşam alanlarınıza yansıtıyor. Doğal taş görünümünün seramiğe nakış gibi işlendiği porselen karolar doğal çizgileri, natürel renkleriyle doğanın özgün havasını yaşam alanlarına taşımak isteyenler için ön plana çıkıyor.

Dr. Oetker ile Marlenka’yı keşfedin…

Dr. Oetker ünü sınırları aşan, son zamanların gözde ve eşsiz lezzeti Marlenka’yı tüketicilerinin beğenisine sundu. Dr. Oetker’in geliştirdiği Marlenka, bal, süt kreması, tereyağı ve cevizin muhteşem uyumu ile damak çatlatıyor. Dr. Oetker Marlenka paketinin içinde özel krema karışımı ve un karışımı bulunmakta. Yemesi çok zevkli hazırlaması çok kolay olan bu özel tatlı ikramlarınızın baş tacı olacak.

Fotoğraf Kodu: marlenka-1

Uğur’dan derin donduruculardaki kötü kokular için tavsiyeler…

Derin dondurucuda oluşan kötü kokuları giderebilmenin ilk adımı problemin kaynağını bulmaktan geçiyor. Derin dondurucunuzdaki koku bozulan, tarihi geçen ya da sadece kendine has kokusu olan bir gıdadan kaynaklanabilir. Öncelikle bu gıdayı derin dondurucunuzdan çıkarmakla başlamalısınız. Sonrasında bu gıdanın bulunduğu alanı temizleyici mendil kullanarak silebilir ve bir süre havalandırarak kokudan kurtulabilirsiniz. Hala sorunlar yaşıyorsanız Uğur Teknik Servislerinden profesyonel yardım alabilirsiniz.

Mercimekgillerden Beluga…

Mercimek ailesinin en küçüğü olan Beluga, adını renk ve görünüşü benzediği Beluga havyarından alıyor. 8 bin yıl öncesi Mezopotamya’da yetişen bu mercimek

türü artık Amerika’da yetiştiriliyor ve Yayla Bakliyat güvencesiyle Türkiye pazarında da mevcut. Yayla Bakliyat ile Türk mutfaklarına giren Beluga Mercimek diğer türleri gibi (sarı- yeşil – kırmızı) tam bir folik asit kaynağı. Hamilelikte alımı önemli olan folik asit bebeğin beyin ve sinir sistemi gelişimini destekliyi ve doğumsal kusurları önlemeye yardımcı oluyor. Aynı zamanda tam bir lif deposu olan Beluga kilo kontrolü açısından destekleyici bir besin maddesi. Bilindiği üzere lifli besinler kanser, diyabet, kalp hastalıklarını önlemede de etkin rol oynuyor. Güçlü bir antioksidan olan Beluga, içerdiği düşük yağ oranıyla da kolesterolü düşürüyor.