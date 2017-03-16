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Sebzeli Tavuk

Sebzeli Tavuk Tarifi

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Sebzeli Tavuk

(2 Kişilik)

Sebzeli Tavuk İçin  Malzemeler:

250 gram tavuk eti (tercihen organik veya gezen tavuk eti )
1 adet kapya biber
1 adet sarı biber
1 adet küçük boy soğan
50 gram rezene
4-5 adet mantar
150 gram ev yapımı domates sos
1 yemek kaşığı soya sosu
200 gram kinoa risotto
2 dal taze kekik

Sebzeli Tavuk Tarifi

Sebzeli Tavuk Hazırlanışı:

Tavuk etini kuşbaşı, soğanı zar şeklinde, sebzeleri ve mantarları da istediğiniz gibi doğrayın.
Kuşbaşı doğradığınız tavuk etini 10 dakika boyunca sote edin. Sırasıyla soğanı, biberleri, mantarları ve rezeneyi ilave edin. Sebzeler diri kalacak şekilde sotelemeye devam edin. Bu sırada ev yapımı domates sosu, soya sosu, taze kekikleri ve biraz da sıcak suyu ekleyin. Orta ateşte, sebze ve tavuk eti birbirine geçip yemek kıvamına gelene dek pişirin. İsteğe göre haşlanmış kinoa ile birlikte servis yapın.

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