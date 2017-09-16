Tahin-Pekmez Mousse Tart Puan ver Puan ver

Tahin-Pekmez Mousse Tart

(6 Kişilik)

Malzemeler:

280 gram un

170 gram tereyağı

50 gram pudra ş ekeri

5 gram toz zencefil

1 adet yumurta

Su (gerekirse)

Bir tutam tuz

Mousse İçin:

140 gram tahin

125 gram üzüm pekmezi

40 gram tereyağı

1 adet yumurta

250 gram bitkisel krema, çırpılmış

50 ml. vişne suyu

75 gram sultani üzüm (kuru)

Hazırlanışı:

Tart hamuru için; Unu, zencefili, pudra şekerini ve yağı rondoda çekip kırıntı haline getirin. Yumurtayı ve suyu ekleyip hamur haline gelmesini sağlayın. Hamuru streçe sarıp dinlendirin. Merdane ile açıp yağlanmış tart kalıplarına elinizle bastırarak yayın. Önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırında 15 dakika pişirin.

Mousse için; Üzümleri vişne suyunun içinde en az 1 saat bekletin. Yumurtayı ve pekmezi ocakta benmari üzerinde iyice çırpın. Tereyağını ekleyip çırpmaya devam edin. Tahini de ilave edin. Karıştırıp soğumaya bırakın. Karışım soğuyunca spatula ile kremayı ve üzümleri yedirin. Pişmiş mousse kalıplarına doldurun ve dolapta dinlendirin.