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Kuzu İncikli Beğendi

Kuzu İncikli Beğendi

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Kuzu İncikli Beğendi
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Kuzu İncikli Beğendi

(4 Kişilik)

Malzemeler:

2 parça kuzu incik

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet soğan

Birkaç adet kereviz yaprağı

2 adet karanfil

1 dal taze biberiye

1 yemek kaşığı nar ekşisi

Beğendi İçin:

4-5 adet közlenmiş patlıcan

2 yemek kaşığı un (tepeleme)

1 su bardağı sıcak et suyu

1 yemek kaşığı tereyağı (tepeleme)

200 gram rendelenmiş kaşar peyniri veya mozzarella

Tuz, karabiber

4-5 dal maydanoz, kıyılmış

Hazırlanışı:

Kuzu inciğin birkaç yerinden bıçak yardımı ile küçük delikler açın. Bu deliklerin içine nohut büyüklüğünde kesilmiş sarımsak parçaları batırın.

Geniş bir tencereyi iyice ısıtın. Tereyağı ve sıvı yağı ile birlikte kuzu incikleri yerleştirin. Her tarafı iyice kızaracak şekilde tütsüleyin. Taze biberiyeyi de ilave edip 1 dakika daha tütsüleyin. Daha sonra enine ikiye kesilmiş soğanı, kereviz yapraklarını, karanfil tanelerini ve 2 litre kadar kaynar suyu ilave edin. Orta ateşte, arada bir üzerinde biriken köpükleri temizlemeyi ihmal etmeden 1 buçuk saat boyunca pişirin.

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