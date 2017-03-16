Kuzu Tandır ve İncirli İç Pilav

(4 Kişilik)

Kuzu Tandır ve İncirli İç Pilav İçin Malzemeler:

Kuzu Tandır İçin:

2 kilo kemikli kuzu kaburga (pirzolasıyla birlikte)

200 gram tereyağı

2 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

İç Pilavı İçin:

3 su bardağı pirinç

Yarım su bardağı badem

80 gram çam fıstığı

7 adet orta boy soğan

100 gram kuru incir

50 gram kuru elma

Yarım çay kaşığı toz tarçın

Yarım çay kaşığı yenibahar

Yarım çay kaşığı kuru nane

3 çay kaşığı tuz

Fırın Patates ve Karamelize Soğan İçin:

20 adet küçük patates

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay bardağı zeytinyağı

25 adet küçük arpacık soğan

Yarım çay kaşığı şeker

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Hazırlanışı

Kuzu tandır için; Kemikli kaburgaları suya koyup yumuşayana kadar kaynatın. Yumuşadıktan sonra bir tepsiye koyup üzerine tereyağı sürün, tuz ve karabiberini atıp tenceredeki kalan suyu tepsisinin dibine dökün. Tandırı bu şekilde fırına verin, yaklaşık 40 dakika boyunca 180 derecede ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

İç pilavı için; Soğanları ince jülyen doğrayın. Tencereye zeytinyağı ve tereyağını koyup soğanları sarı olana kadar kavurun. İçerisine çam fıstığı, badem ve arkasından pirinci koyup yaklaşık 15 dakika hepsini kısık ateşte pişirin. Daha sonra küçük doğranmış kurutulmuş incir ve kurutulmuş elmayı, arkasından tarçın, tuz, karabiber ve naneyi ekleyin. En son tencerenin üzerini bir parmak geçecek şekilde kaynamış suyu dökün ve tencereyi kısık ateşe alın. Yaklaşık 15 dakika sonra suyunu çektiğinden emin olduktan sonra altını kapatın.

Karamelize arpacık soğan için; Soğanları temizledikten sonra bir tavaya koyun ve üzerini 2 parmak geçecek şekilde su koyun, suyunu çekene kadar kaynatın. Suyunu çektikten sonra tavanın içerisine yağ gezdirin. Şekeri, tuzu ve karabiberini attıktan sonra soğanların dışı kızarana kadar kavurup altını kapatın.

Fırında patates için; Küçük patatesleri iyice yıkadıktan sonra bir kapa zeytinyağı tuz ve karabiberi atıp iyice karıştırın. Fırın tepsisine koyup fırına verin. Yumuşayana kadar yaklaşık 40 dakika pişirin.

Bütün bu işlemleri yaptıktan sonra, büyük bir servis tabağına kuzu tandırı, pilavı, soğan ve patatesi dekoratif bir şekilde koyun.