Zeytinyağlı Barbunya
(4 Kişilik)
Malzemeler:
750 gram taze barbunya (ayıklanmış)
1 çay bardağı zeytinyağı
2 adet domates (kabuksuz küçük küp doğranmış)
1 adet büyük tatlı soğan (küp doğranmış)
1 diş sarımsak
1 adet orta boy havuç (küçük küp doğranmış)
1 adet bütün çarliston
1 tatlı kaşığı toz şeker
3 su bardağı su
Deniz tuzu
Hazırlanışı:
Soğan ve havuçları zeytinyağında kavurun. Domatesi ekleyin ve biraz daha kavurun. Barbunya ve sarımsağı ekleyip 1-2 dakika daha karıştırın. Suyu, şeker ve çarliston biberi ekleyip barbunyalar yumuşayıncaya kadar pişirin. Çarlistonu servis öncesi içinden çıkartın ve barbunyanın üzerini maydanozla süsleyin.