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Zeytinyağlı Barbunya

Zeytinyağlı Barbunya

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Zeytinyağlı Barbunya
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Zeytinyağlı Barbunya

(4 Kişilik)

Malzemeler:

750 gram taze barbunya (ayıklanmış)

1 çay bardağı zeytinyağı

2 adet domates (kabuksuz küçük küp doğranmış)

1 adet büyük tatlı soğan  (küp doğranmış)

1 diş sarımsak

1 adet orta boy havuç  (küçük küp doğranmış)

1 adet bütün çarliston

1 tatlı kaşığı toz şeker

3 su bardağı su

Deniz tuzu

Hazırlanışı:

Soğan ve havuçları zeytinyağında kavurun. Domatesi ekleyin ve biraz daha kavurun. Barbunya ve sarımsağı ekleyip 1-2 dakika daha karıştırın. Suyu, şeker ve çarliston biberi ekleyip barbunyalar yumuşayıncaya kadar pişirin. Çarlistonu servis öncesi içinden çıkartın ve barbunyanın üzerini maydanozla süsleyin.

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