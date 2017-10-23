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Maş Fasulyesi Piyazı

Maş Fasulyesi Piyazı

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Maş Fasulyesi Piyazı
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Maş Fasulyesi Piyazı

(4 Kişilik)

Malzemeler:

1,5 su bardağı maş fasulyesi

2 adet yumurta

1 adet salatalık

1 adet kırmızı dolmalık biber

4 dal taze soğan

1 adet küçük kırmızı soğan

Bir avuç maydanoz ve dereotu

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 adet limonun suyu

1 çorba kaşığı nar ekşisi

Tuz, pul biber

Hazırlanışı:

Maş fasulyesini bol su ile 25-30 dakika haşlayın. Salatalık, dolmalık biber, taze ve kırmızı soğanı küçük küpler halinde doğrayın. Maydanoz ve dereotunu incecik kıyın. Limon suyu, nar ekşisi, tuz, pul biber ve zeytinyağını karıştırın. Tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra sosunu ekleyin. Yumurtaları katı olacak şekilde 10 dakika haşladıktan sonra piyazla birlikte servis edin.

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