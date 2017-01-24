Yemekte yeni bir dönem; Vale hizmeti

Çocuk odalarında eğlence zamanı…

Özdilek, çocuk nevresim takımlarıyla, çocukların uykularına sessiz bir ninni gibi dokunuyor. Miniklerin gece/gündüz uykularına eşlik eden Özdilek Çocuk Nevresim Takımları, yatakların vazgeçilmez ürünü haline gelmeye başladı bile…

İki muhteşem lezzet bir arada…

Dr. Oetker, bir kez daha çikolata sevenlerin yüzünü güldürdü. Cezbedici yoğun çikolata lezzeti, yumuşacık yapısı, özel sunumu ve hazırlama kolaylığı ile Dr. Oetker Brownili Puding şimdiden gönüllere taht kurdu. Dr. Oetker Brownili Puding aile üyeleriniz için vazgeçilemez bir tutku, misafirleriniz için de özel bir ikram olacak.

Tercihiniz karışık olsun…

Son bir yıldır tüketiciler paketli kategoride, kuruyemiş mahsullerinin karma olarak yer aldığı ve daha uygun fiyatlandırmaya sahip karışık ürünlere daha fazla yöneliyor. Paket içeriklerine göre klasik, mix, karışık ya da kokteyl olarak tanımlanan bu seçenekler, kuruyemiş tüketiminde ikinci sıraya yükseldi. Geçmişte yer fıstığı, fındık ve Antep fıstığı öndeydi. Organize marketlerden elde edilen tüketim verilerini değerlendiren Papağan Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Kani Emekçi’nin verdiği bilgiye göre, geçtiğimiz yılbaşında tüketicinin satın aldığı kuruyemişin yaklaşık yüzde 40’ı ay çekirdeğinden oluştu. Ekmekçi, “Bu yıl da benzer oranda tüketilmesini bekliyoruz” dedi.

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Paşabahçe ile kahve keyfini ikiye katlayın

Farklı kahve türleri için farklı tip bardaklar tasarlayan Paşabahçe’nin, İstanbul Coffee Festival’de kahve severlerle buluşturduğu Kallavi kahve fincanı, geniş hacmiyle kahve keyfini ikiye katlıyor. Kallavi rahat kullanımı ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor.

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LSV Dükkan 2017’ye umutla bakıyor…

Lösemili çocukların anneleri ve iyileşmiş gençleri sosyal ve ekonomik olarak kalkındırma ve mesleki rehabilitasyon amacıyla 2000 yılında çıkılan yolda, artık LSV Dükkan ulusal bir marka haline geldi. Bugün annelerin hünerli ellerinde, yüzlerce çeşit ürün el emeği, göz nuru ile butik olarak üretiliyor. LSV Dükkân ürünlerine ulaşmak ve bir çocuğumuzu hayata bağlamak çok kolay; www.lsvdukkan.com adresinden, Ankara Filistin Sokak’ ta bulunan LSV Dükkân Mağazasından veya LÖSEV şubelerini arayarak ürünlere kolayca ulaşabilir, siz de iyiliğe katkıda bulunabilirsiniz.

Fotoğraf Kodu: PERI- KIZ

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İçim’den geleneksel bir tat…

İçim Dolcia ailesinin en yeni üyesi İçim Dolcia Keşkül, Türk mutfağının geleneksel lezzetini pratik bir ambalajda tüketicilerin beğenisine sunuyor. Özenle seçilmiş malzemeler ve enfes bademler sütle buluşuyor, bir lezzet klasiği Dolcia Keşkül’e dönüşüyor. Hem lezzet hem de hafiflik arayanların vazgeçilmezi olmaya aday yeni Dolcia Keşkül’ün bir kasesi sadece 149 kalori.

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Panasonic’ten pratik teknoloji…

Viko by Panasonic satış kanalı ile pazara sunulan EY 3743 B Akülü El Süpürgesi, yüksek

kalitesi ve güçlü performansı ile dikkat çekiyor. Güçlü emme ve toplama özelliğine sahip ürün, çalışma alanındaki taş kalıntılarını, ahşap kırıntılarını ve demir talaşlarını bile kolayca topluyor. 2 kademeli (standart / yüksek güç) çalışma fonksiyonu sayesinde ise ihtiyaçlara uyum sağlıyor.

Fotoğraf Kodu: Panasonic Akülü El Süpürgesi

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Yemekte yeni bir dönem; Vale hizmeti

Yemeksepeti, Vale projesi ile online yemek siparişi sektörünün dinamiklerini paylaşım ekonomisi anlayışıyla yeniden belirliyor. “Artık hiçbir lezzet ulaşılmaz değil” mottosuyla yola çıkan Yemeksepeti Vale sayesinde, paket servisi olmayan işletmeler Yemeksepeti restoranlarının boşta duran kuryelerinden faydalanabiliyor. Dünyada bir ilk olan bu model, sisteme giren restoranların cirolarını ortalama yüzde 25’e kadar artırmasını sağlıyor. Yemeksepeti kullanıcıları için ise lezzet seçeneklerini hiç olmadığı kadar genişletiyor.

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Bor ile sağlıklı bir temizlik

İnşaat sektörü, cam sanayi ve temizlik sektörüne kadar 400 farklı alanda kullanılabilen ve dünya rezervinin yüzde 73’ü ülkemizde bulunan Türkiye’nin gelecekteki süper gücü bor madeni, bu kez en sağlıklı ve en doğal haliyle evlere giriyor. Hem renklilerde hem de beyazlarda rahatlıkla kullanılabilen Eti Matik, çamaşırlarda mükemmel bir temizlik sağlıyor. Yoğun kimyasal içeren giysiler hem çocuğunuzun hem de sizin sağlığınızı olumsuz yönde etkileyebilir. Eti Matik güneş ışınlarıyla temas ettiğinde ciltte tahrişe neden olan ve kanseri tetikleyen optik beyazlatıcılar içermediği için yıkama sonrası elbiselerinizin üzerinde kimyasal tabaka bırakmıyor. Bu nedenle özellikle bebek kıyafetlerinde ve astım hastalarının çamaşırlarında rahatlıkla kullanılabiliyor.

Fotoğraf Kodu: etimatik