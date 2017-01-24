Bebeklere özel organik ekmek

HiPP’ten bebek ve çocuklara özel, yüksek B1 vitaminli yepyeni bir öğün. HiPP Organik Bebek Ekmeği zengin vitamin içeriğiyle bebeklere kahvaltıda, öğle ve akşam öğünlerinde yedirilebiliyor. 6. ay itibariyle bebekler için vitamin kaynağı olan HiPP Organik Bebek Ekmeği, aynı zamanda içinde bulunan tahıllar sayesinde kaliteli tahıl alımına yardımcı oluyor. HiPP Organik Bebek Ekmeği organik içerikli olup, gluten içermiyor.

Sofraların gizli kahramanı…

Evde sağlıklı ve besleyici yiyecekler hazırlamayı sevenlerin favorisi Philips Viva El Blenderı, keyifli sofraların mimarı kadınların mutfaktaki kolaylık elçisi oluyor. Yumurta çırpmadan en sert yiyecekleri doğramaya, sos karıştırmaktan baharat çeşnileri hazırlamaya kadar her alanda kullanılabilen blender, çorba hazırlarken rahatlıkla kullanılabiliyor. Ergonomik tasarımı ve tutuş kolaylığı ile dikkat çeken Viva El Blenderı, 900 ml. hacimli sürahisi ve 1,5 litre robot haznesiyle de öne çıkıyor.

Her yemekte lezzetin kalbinde…

Yaklaşık 40 yıldır yemeklerin lezzetine lezzet katan Knorr Tavuk Suyu Bulyon yenilendi. Türkiye’de milyonlarca tencere yemeğinde tercih edilen, kaliteli et ve tavuktan hazırlanan lezzet küpleri bulyonlar, yeni formülüyle lezzetin kalbinde yer almaya devam ediyor.

Bitmeyen Türk kahvesi

Profilo Dayanıklı Ev Aletleri, kahve tutkunları için çok özel bir kahve makinesi sunuyor; Profilo Kahvedan. Geniş ailelerin ve kalabalık misafir ağırlayanların vazgeçilmezi olacak Kahvedan, Ocak 2017‘den itibaren tüm Profilo Yetkili Satıcıları’nda satışa sunuluyor. Profilo Kahvedan, tek seferde 6 fincan kahve hazırlayabilme özelliği ile kahve keyfi hiç bitmeyen ailelerin ihtiyacına cevap veriyor.

Caribou istikrarlı büyümesine devam ediyor

Yağmur Ormanları’nda anlaşmalı çiftçiler ile sürdürülebilir tarım gerçekleştiren Caribou Coffee, birbirinden lezzetli kahveler üretirken hem Dünya hem de Türkiye’deki istikrarlı büyümesine devam ediyor. ABD’de, 1992’de kurulan ve tüm Dünya’ya yayılıp 500’den fazla Caribou Coffee’ye ulaşan marka, Türkiye de daha yeni olmasına karşın şimdiden 14 farklı ilde 60’dan fazla şubeye ulaşmış durumda. Son 5 yılda 50’den fazla şube açarak başarılı bir ivme izleyen Caribou Coffee, bu istikrarlı büyümesini 2017 yılında da devam ettirmeyi planlıyor. 2018’e kadar %20’lik büyüme hedeflediklerini belirten Caribou Coffee Türkiye yöneticileri, bu başarının sırının ise kaliteli ürün ile üstün hizmet anlayışlarında gizli olduklarını belirtiyorlar.

Çocuklarınızı somonla besleyin

Çocuk beslenmesi ve gelişiminde Norveç somonunun faydaları konusunda anneleri bilinçlendirmeyi hedefleyen Norveç Deniz Ürünleri Konseyi (Norge), d.ream Akademi’nin başarılı şefleri eşliğinde keyifli bir workshop düzenledi. Ünlü Beslenme Uzmanı Dilara Koçak’ın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, profesyonel mutfak eğitmenleri Norveç somonunu çocuklara sevdirecek lezzetli tarifler hazırladı. Dilara Koçak ise Norveç somonunun çocuk beslenmesindeki faydaları hakkında eğitici bilgiler verdi. Etkinlikte, tüm annelerin kolayca yapabileceği ‘somonlu pankek’, ‘somon köfteli spagetti’ ve ‘sebzeli somon kulesi’ tarifleri paylaşıldı.

Yenilik hep sizinle

Lav’da yenilikler bitmiyor. Modern çizgileriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Lav Tuana serisi su bardakları, ışığı kıran köşelerinin oluşturduğu ambiyansla ışıl ışıl sofralarda kendine yer buluyor. Camı modernlikle buluşturan Lav’ın Tuana serisi su bardaklarıyla mutfağınız aradığı yeniliğe kavuşacak.

Tchibo Migros ve Macrocenter’larda…

Dünyada 65 yılı aşkın süredir kahve tutkunlarıyla buluşan ve aynı tutkuyla 2005 yılından beri Türkiye’de hizmet veren Tchibo, dünyaca ünlü kahveleriyle Migros ve Macrocenter’larda satışa sunulmaya başladı. Bugüne kadar Türkiye’de 59 mağazasıyla ve tchibo.com.tr internet mağazası aracılığıyla kahve uzmanlığını tüketicilerine sunan Tchibo, Aralık ayından itibaren Migros ve Macrocenter’larda kahve severlerle buluşmaya başladı. Davidoff çözünebilir kahve ürünleri ise, yumuşak içimli ve yoğun içimli seçenekleriyle, Türkiye’de ilk defa sadece Macrocenter’larda yerini aldı.

Endülüs’ün sihirli hikayesi…

Karaca, gerçek inciden üretilen yemek takımı “Fine Pearl” serisinin Gold Magic yemek takımıyla incinin şıklığını ve zarafetini evlerinize getiriyor. İspanya’dan kalkıp Mısır Piramitleri’nin eteklerinde hazinesini aramaya giden, sonunda hazineyi kendi köyünde bulan Endülüslü genç çoban Santiago’nun sihirli hikâyesinden ilham alınarak üretilen yemek takımı, Nil Göksun Kılıç tarafından tasarlandı.

Cam şişede çikolatalı günlük süt keyfi

İçim yenilikçi ürünlerine, farklı lezzetlerdeki günlük sütleri ile devam ediyor. Türkiye’de bir ilk olan cam şişede İçim Çikolatalı Günlük Süt hem büyüklerin hem küçüklerin vazgeçilmezi olacak. Tüm ailenin keyifle içebileceği cam şişede üretilen günlük sütler hem lezzetli hem de çok sağlıklı.

Tüm iyiler bir arada…

Her şey mevsiminde güzel. Güzel olan her şey ise Goodville’de. Goodville Seasonal Kitchen, lezzet ve sağlığın birlikteliğine inanan ve arayan mevsimsel bir mutfak.

Mevsiminde yetişip güneşe doyan taze meyve ve sebzelerin doğallığı ve besleyiciliği

Goodville mutfağının hem sağlık hem lezzet kaynağı. Goodville Seasonal Kitchen’da ayın kahramanı “Hamburger Salata”. Mevsim malzemeleriyle hazırlanmış salata ve enfes hamburger köftesi güçlerini birleştirerek yiyebileceğiniz en lezzetli ve sağlıklı hamburgeri sunuyor. Aynı zamadan Balkabağı çorbası, kinoa kısırı, pancarlı kuskus risotto, kokonat pilav, chia tohumlu ve labneli pancake, avokado, mozarella, domates ve biberli California omlet Goodville Seasonal Kitchen’da sizi bekleyen diğer ‘iyi’ seçenekler arasında yer alıyor…

Fotoğraf Kodu: 1karma masa copy

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‘Doğadan’ gerçek ıhlamur…

Soğuk havaların gözdesi ıhlamur, Doğadan’ın hazırladığı iki farklı lezzet seçeneği ile bu kışın vazgeçilmezleri arasındaki yerini aldı. Özenle hazırlanmış en yeni haliyle Zencefil-Ihlamur-Ballı ve eşsiz lezzeti, büyüleyici kokusuyla Ayvalı-Ihlamur’u mutlaka deneyin.

Fotoğraf Kodu: 1480683937_Zencefil_Ihlamur_Bal