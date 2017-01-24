Alternatif tıp tutkunlarına Amaranth

Cook işleri kolaylaştırma devam ediyor…

Kendi alanında yeni ürünler geliştirmeye devam eden Cook markası, tamamen Türkiye’de geliştirilen ve patent başvurusu onaylanan “Cook Bas&Kes Streç Kesici”yi mutfaklarınıza sokuyor. 3 yıl süren geliştirme sürecinde yaklaşık 20 farklı revizyondan geçen ürün, strecin ucunu aramaya son veriyor. “Sadece Bas ve Kes” sloganı ile tanıtılan ve streç filmin kullanımını oldukça kolaylaştıran üründe, estetik ve dayanıklılık da ön planda tutulmuş.

Hoover’dan ankastre çözümler…

Hoover, yüksek kapasiteli ankastre bulaşık makinesiyle evlere şıklık ve teknoloji getiriyor. Dağ gibi bulaşıkları tek seferde yıkamak için 13 kişilik yemek takımı kapasitesine sahip Hoover HDS 1D36 X, yüksek performansı düşük enerji ve su tüketimiyle sunuyor. Sadece 10 litre su kullanarak yıkama yapan A+ enerji sınıfına sahip bu şık ankastre bulaşık makinesi, 10 farklı yıkama programıyla her türlü ihtiyacı karşılıyor.

Cottonbox koleksiyonları yeniledi…

Doğanın üzerine beyaz bir örtü çekmeye hazırlandığı aylarda Cottonbox da yeni koleksiyonu ile bu romantik ve sıcak uykuya eşlik ediyor. Modada yaşanan akımları ev tekstiline yansıtan Cottonbox, dünya trendlerine paralel olarak 2017 Sonbahar & Kış koleksiyonunda flanel kumaşlar, mandala desenler, etnik unsurlar, soft çizgiler ve dingin renklerle yepyeni bir koleksiyon sunuyor. Uyku kalitesini önemseyen ve sağlıklı uykunun kaliteli hammadden başladığına inanan Cottonbox, tüm ürün gruplarında sadece pamuk iğliği kullanıyor. Yüzde 100 pamuk bitkisi, tarladan üretime, dikimden baskı boyaya kadar tamamen sağlıklı bir süreçten geçerek evlere ulaşıyor.

2017’nin en yeni ocağı…

Silverline Ankastre, 2017 yılının ilk ayında pişirici grubunun dikkat çeken üyesi CS5349 ocağı kullanıcısıyla buluşturdu. Siyah ve beyaz renk alternatifi ile dekoratif olarak her tarz mutfağa uyum sağlayan ocak, kolay temizlenebilir emaye ızgarası ile mutfakta hijyen önemli diyenlerin tercihi olacak.

Doğayı yaşam alanlarına taşıyan estetik tasarımlar…

Seramiksan, doğanın saflığından ilham alarak tasarladığı Burn Wood ve Brick serilerini kombinleyerek modern yapılara ahşap ve tuğla dokusunun sıcaklığını getiriyor. Doğada daha fazla yeşil için ahşap dokusunun birebir seramiğe yansıdığı Burn Wood serisi doğanın sade ve huzur veren halini yaşam alanlarına taşıyor. Banyo mutfak gibi ıslak zeminlerde rahatlıkla kullanılabilen ahşap dokulu seri, 15×90 ebatında gri, kahve ve kızıl renk seçeneklerinde üretiliyor. Mat ve rölyef yüzeyli Burn Wood serisi estetik olarak gerçek ahşap malzemenin bütün avantajlarını sağlarken, sırlı granit malzemenin dayanıklılığını da beraberinde getiriyor.

Alternatif tıp tutkunlarına Amaranth

Meksika ve Orta Amerika ülkelerinde yetiştirilen Amaranth Yayla Bakliyat ile artık Türkiyede. Son günlerde Altenatif tıp alanında ilgi çeken Amaranth’ın birçok hastalığa faydası var. Sahip olduğu aminoasitlerle kaliteli protein kaynağı olan Amaranth, diğer tahıllarla kıyaslandığında en yüksek protein miktarına sahip oluşuyla dikkat çekiyor.