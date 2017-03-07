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Büyüklerimiz Yemekle Şaka Olmaz Demişlerdi!

Yemeklerin En Eğlenceli Halleri

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Yemeklerin En Eğlenceli Halleri olarak belirlediğimi bu eğlenceli içeriği sizler için derlerdik. Pratik bilgiler mutfakta hayatımızı kolaylaştırmak, bize zamandan kazandırmak, bütçemize fayda sağlamak için var. O yüzden insanlar özellikle internet ortamında pratik bilgi adı altında tavsiyeler paylaşıyor, sizi de denemeye teşvik ediyorlar. Hatta bu pratik bilgilerden bazıları öyle deneysel, öyle inanması güç tavsiyelerden oluşuyor ki insanın tüm dünyası tepetaklak olabiliyor. İşte internet kullanıcıları da buna dikkat çekmek ve bu pratik bilgilerle dalga geçmek için troll pratik bilgiler adı altında yeni bir akım başlattılar. Bu vesile ile yemeklerin en eğlenceli hallerini ibretle izliyoruz.
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