Evde Bulaşık Deterjanı Nasıl Yapılır?

Hijyenik sebeplerle sağlığımızı korumak adına kullandığımız kimyasal deterjanların sağlığımıza ne gibi zararlar verebileceğini ihmal ediyoruz. Kimyasal deterjanlar, özellikle bulaşık deterjanları, cilt üzerinde egzama, mantar gibi rahatsızlıklara sebep olabilir. Bunun dışında, temizlenen mutfak eşyalarında kalan deterjan kalıntıları, tıpkı mikroplara zarar verdiği gibi özellikle sindirim sistemimizi etkileyebilecek iç hastalıklara da yol açabilir.

Küreselleşen dünyada, teknoloji ve pratikliğe olan ihtiyacın da etkisiyle her ne kadar deterjanlar gibi birçok kimyasal ürüne bağımlı hale gelmiş olsak da, bu tip ürünlerin sağlığımıza verdiği etkiyi göz ardı etmek mümkün değil. Kanser başta olmaz üzere, hızla yayılan çoğu hastalığın, nesli tükenen deniz ve orman canlılarının, çevre kirliliği ve doğal afetlerin büyük bir bölümünün sorumlusu insanoğlunun kullandığı kimyasal ürünlerdir. Bütün o teknik terimler ve tıbbi açıklamaları bir kenara bırakmak gerekirse bu kimyasal deterjanlar, bünyemizin canına okuyor. Bu yetmiyormuş gibi bir de çevre kirliğine sebep oluyor.

Peki şimdi bu konuda ne yapabiliriz onlara sırasıyla bakalım?