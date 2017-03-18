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Yemek Keşfine Yurt Dışına Çıkmadan Tatmanız Gereken Türk Mutfağından Lezzetler

Yemek Keşfine Yurt Dışına Çıkmadan Tatmanız Gereken Türk Mutfağından Lezzetler

Foto Galeri, Tarifler, Yöresel Yemekler Bir yorum bırak

Yemek Keşfine Yurt Dışına Çıkmadan Tatmanız Gereken Türk Mutfağından Lezzetler Bir dilim pizza yemek için İtalya’ya, kruvasanın en güzelini yemek için Fransa’ya, tapasın dibine vurmak için İspanya’ya… Gidin. Lezzet için bütün dünyayı gezin elinizde vakit ve nakit varsa. Fani hayatınız boyunca alacağınız en güzel 3 karardan biri olur.

Geriye kaldı 2 karar. Biri sizin olsun, siz seçin ne olduğunu. Diğerini de biz söyleyelim. Yurt dışını keşfetmeden önce bu toprakları gezin. Köşe bucak hem de. Görün lezzetlerini Anadolu’nun. Bir dilim pizza için İtalya’ya gitmeden önce yapın bunu. Büyüsün sonra dünyanız da mutfağınız da damağınız da.

Biz bir kısmını verdik tabii bu yöresel lezzetlerin. Hepsini vermemiz mümkün değil. Sayfalar sığmaz, kitabe gibi yazı olur. Yazmadığımız hiçbir lezzet de burada yer almayı hak etmiyor değil. Siz aşağıdaki lezzetleri örnek olarak alın o yüzden. Çatalınız de çekinmesi hiçbir lezzetten.

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