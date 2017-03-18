Ana Sayfa » Foto Galeri » Hesabın Yüklü Geleceğini Anlatan Sunumlar
Hesabın Yüklü Geleceğini Anlatan Sunumlar

Hesabın Yüklü Geleceğini Anlatan Sunumlar

Foto Galeri, Tarifler Bir yorum bırak

             

İşte hesabın yüklü geleceğini anlatan sunumlar. Bir restorana, bir mekana gittiğimizde menüye dahi bakmadan, hesabı istemeden ne kadar ödeyeceğimizi aşağı yukarı tahmin edebiliyoruz. Mesela normalde 1,5 lira vereceğiniz ince belli bardakta çay eğer Bilkentli Pelinsu gibi geliyorsa masaya anlıyorsunuz ki beş liradan az ödemeyeceksiniz ona.

Bir de ilk zamanlarda “Hipster trendidir ya gelip geçer” diye baktığımız ama sonradan bunun bize fazla hesap ödetmek için yapıldığını acı bir şekilde öğrendiğimiz sunumlar var. Kısacası kürek, faraş varsa kaçın dostlar.

Etiketler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sitedeki içerikler kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
© 2017 - Dijital Varlıklar - Her hakkı saklıdır.