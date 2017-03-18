İşte hesabın yüklü geleceğini anlatan sunumlar. Bir restorana, bir mekana gittiğimizde menüye dahi bakmadan, hesabı istemeden ne kadar ödeyeceğimizi aşağı yukarı tahmin edebiliyoruz. Mesela normalde 1,5 lira vereceğiniz ince belli bardakta çay eğer Bilkentli Pelinsu gibi geliyorsa masaya anlıyorsunuz ki beş liradan az ödemeyeceksiniz ona.

Bir de ilk zamanlarda “Hipster trendidir ya gelip geçer” diye baktığımız ama sonradan bunun bize fazla hesap ödetmek için yapıldığını acı bir şekilde öğrendiğimiz sunumlar var. Kısacası kürek, faraş varsa kaçın dostlar.