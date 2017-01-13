Yarıyıl Tatili İçin Velilere Ödevler

Öğrencilerin büyük heyecanla beklediği sömestr tatili geldi, çattı. Peki, çocukların pek çok programı sığdırmak istedikleri bu 15 gün en verimli nasıl geçirilir? Anne ve babalar tatili nasıl planlamalı? DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü’nden Uzman Psikolog Ayşen Kayahan anlatıyor.

Tüm öğrencilerin sabırsızlıkla beklediği yarıyıl tatili 20 Ocak tarihinde başlıyor. Milyonlarca öğrenci 15 gün boyunca yapacakları tatilin hayalini kuruyor. Bu hayale bir de okulların verdiği yarıyıl ödevleri eklenince ebeveynler için kısıtlı zamanı programlamak daha da zorlaşıyor.

Çocukların yoğun bir dönem sonrası ödüllendirilmek istediklerini anlatan DBE Çocuk ve Genç Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nden Uzman Psikolog Ayşen Kayahan, “Yarıyıl tatili programı kadar önemli bir diğer konuda karne hediyesidir. Çocuklara abartılmadan ve sonradan daha büyük sorunlara yol açmayacak hediyeler seçilmelidir. Geziler, küçük tatiller gibi etkinlik içeren hediyeler olabilir. Her ailenin makul sınırlar içinde kalması, özellikle pahaca yüksek olmayan ama mutlu eden ve birlikteliği besleyen ödüller belirlemesi uygun olacaktır. Hediye, sevincin kutlanması olmalıdır” dedi.

Yarıyıl tatilinin aileler için, çocuklarıyla zaman geçirmek adına iyi bir fırsat olduğunu anlatan Kayahan, “Birlikte tatil yapmak, yakında gezilecek, görülmesi gereken yerleri ziyaret etmek herkese iyi gelecektir. Yaşadığınız şehri keşfedin, şehrinizdeki müzeleri, tarihi yerleri gezin, turlara katılın. Ziyaret öncesi çocuğunuzdan gideceğiniz yerlerle ilgili araştırma yapmasını ve bilgi toplamasını isteyin, yaşı küçükse birlikte araştırın. Kitapçıları dolaşın, kendi istediği kitaplar üzerinden uzlaşarak kitaplar alın ve evde birlikte okuyun. Size anlatmasını isteyin. Çocuğunuzu hem fiziksel hem sosyal gelişimine çok büyük katkı sağlayan sporla ve sporun çeşitli dallarıyla tanıştırın. Ayrıca okul zamanı pek zaman bulunamayan sinema, gösteri, tiyatro gibi etkinliklere gitmekte iyi bir seçenektir” dedi.

“Arkadaşlara vakit ayırsın”

Çocuğun sevdiği arkadaşlarını davet edip, okul dışında zaman geçirmelerini sağlamanın da büyük faydaları olduğuna değinen Kayahan, tatilde kuralların biraz esneyebileceğine dikkat çekiyor. Kayahan; “Çocuklar okul zamanında daha kolay kurallara uyar. Tatilde kurallar kısmen esnetilebilir ama tamamen kaldırılmamalıdır. Çocuk bu dönemde ekran ya da teknolojik makinelerle daha fazla zaman geçirmek isteyebilir. Okul zamanından daha uzun süre ekranda kalınabilir lakin bir sınırı olmalıdır. Çalıştığı ya da okuduğu süre/sayfa sayısı belirlenen günlük ekran zamanına bonus olarak eklenebilir” dedi.

Yarıyıl tatilinde çocuğun dinlenmesine, eğlenceli zaman geçirmesine, kitap okumasına ve ödevlerini bitirmesini sağlamak gerektiğine de dikkat çeken Kayahan, yasaklar getirerek ilişkiyi germek yerine, alternatif etkinlikler planlamak gerektiğini anlatıyor. Tatilde “Şehriniz ya da çevrenizle ilgili araştırmalar yapıp, notlar almasını isteyebilir, küçük geziler planlayabilirsiniz” diyen Kayahan, “Akrabaları, aile büyüklerini ziyaret edebilir, arkadaşlarını davet edebilirsiniz.

Sinema, gösteri, tiyatro gibi etkinliklere gidebilir. Paten, bowling gibi eğlenceli etkinliklere katılabilir; basketbol, Aikido, yüzme gibi ya da kayak gibi tatil sporları yapabilirsiniz. Sevdiği ve zevk aldığı faaliyetleri, beraber yapmak paylaşımın en güzel halidir. Aile bireylerinin bir arada yapabileceği aktiviteler düzenlemeli. Yapılması gereken çalışmalara da biraz keyif katabilirsek, tatil anlam kazanmış olur” dedi.