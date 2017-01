Evde Mum Nasıl Yapılır?

Eşinizle romantik bir akşam için masanıza küçük mumlar yapmak çok kolay. Öte yandan belli mi olur da elektrikler bir anda, sizin hiç haberiniz yokken giderse, telefonunuzun şarjı %5’te, bilgisayarınız da uykudaysa mesela, hele bir de evde şöyle ilaç gibi gelecek bir doğum günü mumu bile yoksa karanlığın ortasında kalabilirsiniz.

Hadi beş dakika, on dakika kalınır ama elektrik kesintisinin kaç saat süreceğini de bilemezsiniz ki.

Bu yüzden siz her türlü tedbirinizi alın, bu ev yapımı acil durum mumlarını da bir köşeye not edin. Çünkü elektrikler gittiğinde, şarjı bir gıdım kalan telefonunuzun soluk ışığında bile yapabilirsiniz bu mumları.

E hadi o zaman, sizi daha fazla merakta bırakmadan acil durum mumu nasıl yapılır, anlatmaya başlayalım.

Siz yaparsınız zaten ama biz de söylemeden geçmeyelim notu: Bu mumlar, bildiğimiz tüm mumlardan farklı olduğu ve temelde yiyecekler kullanılarak hazırlandığı için kullanmanız gerektiğinde gözünüzü pek üstlerinden ayırmayın, altlarına yanmayacağından emin olduğunuz, cam ya da seramik kaseler, tabaklar koyun. Aman diyelim, bir kaza olmasın.

Dolapta duran konserveleri çıkarın ortaya: Ton balığı konservesinden mum

Ton balığı konserveleri, elektriklerin bir anda gittiği anda yardımınıza hiç beklemediğiniz bir şekilde koşabilir. Nasıl mı? Tam olarak şöyle…

Malzemeler:

• 1 kutu açılmamış ton balığı konservesi

• 1 parça tuvalet kağıdı

Yapılışı:

• Henüz tüketmediğiniz, içi dolu ton balığı konservesinin üst kısmında bir tornavidadan yardım alarak küçük bir delik açıyorsunuz. (Bu işlemi yaparken muhtemelen elektrikler de olmayacağından ve az bir miktar ışıkla bu işlemi yapacağınızdan kendinize bir zarar gelmemesi için dikkati elden bırakmamalısınız)

• Ardından bir parça tuvalet kağıdını incecik bir rulo haline getirerek bir fitil hazırlıyorsunuz.

• Hazırladığınız fitili, ton balığı konservesinde açtığınız delikten güzelce içine sokuyor ve ucunu bir parça yağlıyorsunuz. (Fitilin ucunu yağlamak için yine ton balığı konservesinin içindeki yağdan destek alabilirsiniz)

• Fitilin ucunu yağlama işlemi de bittikten sonra ton balığı konservesinden hazırladığınız mumu bir güzel yakıyor ve aydınlanıyorsunuz. İşte bu kadar kolay!

Yapılışını daha detaylı bir şekilde görmek istiyorum diyenleri yine hemen şuradaki videoya doğru alabiliriz.

Daha kolayı yok: Margarin mum

İnanması zor olsa da sadece 2 malzeme ve maksimum 5 dakikada şöyle nefis bir mum hazırlayabilirsiniz. Üstelik yarım paket margarin sizi yaklaşık 4 saat kadar aydınlatma gücüne sahip. Nasıl mı yapılıyor? Hemen anlatalım…

Malzemeler:

• 1 paket margarin

• 1 parça tuvalet kağıdı

Yapılışı:

• Mumda kullanacağınız fitili hazırlamak için bir parça tuvalet kağıdını alıyor, sol üst köşesiyle sağ alt köşesi üst üste gelecek şekilde katlıyor ve ardından tuvalet kağıdını incecik bir rulo haline getiriyorsunuz.

• Ardından 1 paket margarini alıyor ve 2 eşit parçaya bölüyorsunuz. (Böldüğünüz her parça, ayrı bir mum olacak)

• Yarım paket margarinin tam ortasına ince ir çubuk yardımıyla altına kadar delik açıyor ve sonrasında açtığınız o delikten hazırladığınız rulo şeklindeki tuvalet kağıdını geçiriyorsunuz.

• Margarinin üst kısmında kalan bir parça tuvalet kağıdını iyice margarine buladıktan sonra bie çakmak ya da kibrit yardımıyla yakıyorsunuz ve mumunuz hazır oluyor.

• Son olarak, güvenli bir şekilde kullanmak için hazırladığınız bu mumu cam bir bardak ya da kasenin içine koymayı da unutmuyorsunuz tabii. 🙂

“Ben yapılışını ayrıntılı olarak izlemek de istiyorum” derseniz sizi şu videoya doğru da alabiliriz.

Kış güneşi: Portakal mum

Kışın en güzel meyvelerinden portakal, bu kez tam anlamıyla evinize kış güneşi gibi doğacak. Yalnız baştan söyleyelim, portakal mum, margarin ve ton balığı konservesinden hazırlanan mumlara göre daha kısa süre aydınlanmanızı sağlar. Özellikle mumu kullanmaya başlamanızın üzerinden yarım saat geçtiyse gözünüzü ondan ayırmamanız önemli. Uyarımızı da yaptığımıza göre geçelim portakaldan mum yapımına…

Malzemeler:

• 1 büyükçe portakal

• Bir miktar zeytinyağı

Yapılışı:

• Portakalı alıyor, bir bıçak yardımıyla kabuğunu tam ortadan ikiye ayırıyorsunuz.

• Ardından, iki parçaya ayırdığınız kabukları portakalın meyvesinden zarifçe ayırıyor ve portakalın tam ortasındaki beyaz, ince, lifli kısmın büyükçe kaldığı parçayı mum yapmak üzere alıyorsunuz. (Portakalın tam ortasındaki bu lifli, beyaz kısım, doğal bir fitil görevi görerek mumunuzu kolayca yapmanızı sağlıyor)

• Lifli kısmın kaldığı portakal kabuğu parçasını zeytinyağıyla bir güzel dolduruyorsunuz, doldururken fitil olarak kullanacağınız beyaz kısmın da zeytinyağına iyice bulandığından emin oluyorsunuz.

• Ardından bir çakmak ya da kibrit yardımıyla portakalın zeytinyağlı lifli kısmını ateşliyor ve ortaya çıkan mumun ışığından faydalanmaya başlıyorsunuz.

• Mumu, portakal kabuğundan hazırladığınız için yanmayacak cam ya da seramik bir tabağa almayı veya içi su dolu bir kasenin içine koymayı unutmuyorsunuz. Portakal mumunuz şipşak hazır oldu bile!

• Dilerseniz portakal kabuğunun geri kalan yarısına da çeşitli desenler çizip mum olarak kullandığınız kısmın üzerine yerleştirerek şık ve sevimli mumlar da hazırlayabilirsiniz, aklınızda bulunsun.

Tıpkı portakal gibi mandalinalardan da sevimli mumlar yapmak mümkün. Ancak mandalina mum, çok kısa süreli bir çözüm olacağından elektrik kesintisi gibi acil durumlarda çok tercih etmek istemeyebilirsiniz.