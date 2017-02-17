Galdirik ya da Sakarca desek Sizin İçin Ne İfade Eder?

Her bölgenin kendi kültürel mirasıyla doğan mutfak kültürü, insanoğlunu birbirinden farkı lezzetlerle karşılaştırıyor. Bu zevkli yolculuk için her gün farklı noktalara seyahat eden lezzet tutkunları, birinden doğal ve farklı lezzetleri tatma şansını yakalıyor. Peki, size şimdi Galdirik ya da Sakarca desek aklınıza ne gelir?

Tüm dünyada çok katmanlı kültürel bir zenginliğe sahip olan mutfak kültürü, tarih boyunca hayat bulduğu coğrafyaların renklerini yaşamımıza taşıdı. Kuşkusuz bu renklerin başında doğanın insanlığa sunduğu bitkiler ve otlar da yer alıyor.

Tarih boyunca yaşadıkları coğrafya ve bu coğrafyaya sunduğu malzemeleriyle Türk Mutfağı da; baharatları, tahılları, zeytinyağlıları ve birbirinden farklı otları ile tüm dünyanın beğenisini kazanıyor. Ve Türk Mutfak kültüründe her bölgenin farklı bir rengi ve ahengiyle yemekler pişirilmeye devam ediyor. Bölgenin doğal koşullarında yetişen otların ve sebzelerden oluşan bu lezzet şölen ise Karadeniz’de farklı isimlerle ve tatlarla karşımıza çıkıyor.

Dağ eteklerinden toplanan galdirik otundan yapılan nefis kaygana; Misafirlerine yönelik hazırladığı yöresel mönüsü ve mönüde yer alan birbirinden farklı yöresel otlarla oluşturduğu geleneksel lezzetleriyle memleket hasreti çekenlerin gönlünde taht kuran Nelipide Gurme; Karadeniz’e has bu lezzetleri şimdi herkes tatsın diye mönülerine ekledi.

Dağların yüksek kesimlerinde çıkan ve baharı müjdeleyen Galdirik Kayganası ile farklı lezzetleri tatmak isteyenlerin beğenisini kazanan Nelipide; genellikle fındık bahçelerinde toplanan Sakarca Kayganası, C vitamini açısından zengin bir kaynak olan Karalahana, genelde ilkbahar aylarında taze olarak tüketilen ve yüksek değerde vitaminini içinde barındıran Bezelye Kızartması ile geleneksel tatların özlemini çekenlerin beğenisini kazanıyor.

Aile büyüklerinden miras kalan geleneksel reçeteleri, modern bakış açısıyla yorumlayarak damak tadına önem verenler için sunan Nelipide’nin yöresel menüsünde; Pırasa ve Fasulye kayganasının yanı sıra Pazı Kavurması, Kara Kabak Kızartma, Gürcü Dolması, Lahana Kavurması, Fasulye Diblesi, Sakarca Mıhlaması ve Galdırık Kavurması da yer alıyor.