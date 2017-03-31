Tost Çeşitleri

“Kılçıksız Balık”, “Taze Tarifler Tarifsiz Tatlar”, kitaplarıyla yakından tanıdığımız yemek yazarı Süleyman Dilsiz, “Kahvaltıya dair her şey ile” serisini üçlüyor… Adından da anlaşılacağı üzere kitap, kahvaltı sofralarına farklı tatlar ve dokunuşlar katmak isteyenler için eşsiz bir rehber niteliğinde…
Çeşit Çeşit Tostlar
Füme somon + yatay ince dilimlenmiş salatalık + süzme yoğurt + taze soğanın yeşil kısımları
Labne + ceviz içi + nar + kivi
Fesleğen + domates + kızarmış yumurta + tereyağı
Dilimlenmiş avokado + parçalanmış örgü peyniri + zeytin ezmesi
Çemen + poşe yumurta + isli peynir + maydanoz
Ezine peyniri + çörekotu+ aromalı tereyağı + roka
Kurutulmuş incir + kahvaltılık lor peyniri + susam + hindi füme
Biber salçası + kişniş + pastırma + limon kabuğu (rendelenmiş) + domates
Dilimlenmiş ananas + süzme yoğurt + peynir + Antep fıstığı (irice dövülmüş)
Dilimlenmiş ekşi elma + bal + keçiboynuzu ezmesi + Türk kahvesi
Tarçın + tereyağı + fındık ezmesi
Nektarin + çiğdem+ kaymak + bal
Karadut + elma reçeli + labne + Antep fıstığı
Hurma (ince ve halka doğranmış) + köy peyniri + file badem
İzmir tulumu + dilimlenmiş çilek+ bal+ tereyağı
Ananas + dolmalık fıstık + taze peynir + tereyağı (soslu tereyağlarından)
Süleyman Dilsiz