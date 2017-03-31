Ana Sayfa » Gurmeler » Tost Çeşitleri
Tost Çeşitleri

Tost Çeşitleri

Gurmeler, Pratik Yemekler Bir yorum bırak

“Kılçıksız Balık”, “Taze Tarifler Tarifsiz Tatlar”, kitaplarıyla yakından tanıdığımız yemek yazarı Süleyman Dilsiz, “Kahvaltıya dair her şey ile” serisini üçlüyor… Adından da anlaşılacağı üzere kitap, kahvaltı sofralarına farklı tatlar ve dokunuşlar katmak isteyenler için eşsiz bir rehber niteliğinde…

Tost Çeşitleri

Çeşit Çeşit Tostlar

Füme somon + yatay ince dilimlenmiş salatalık + süzme yoğurt + taze soğanın yeşil kısımları

Labne + ceviz içi + nar + kivi

Fesleğen + domates + kızarmış yumurta + tereyağı

Dilimlenmiş avokado + parçalanmış örgü peyniri + zeytin ezmesi

Çemen + poşe yumurta + isli peynir + maydanoz

Ezine peyniri + çörekotu+ aromalı tereyağı + roka

Kurutulmuş incir + kahvaltılık lor peyniri + susam + hindi füme

Biber salçası + kişniş + pastırma + limon kabuğu (rendelenmiş) + domates

Dilimlenmiş ananas + süzme yoğurt + peynir + Antep fıstığı (irice dövülmüş)

Dilimlenmiş ekşi elma + bal + keçiboynuzu ezmesi + Türk kahvesi

Tarçın + tereyağı + fındık ezmesi

Nektarin + çiğdem+ kaymak + bal

Karadut + elma reçeli + labne + Antep fıstığı

Hurma (ince ve halka doğranmış) + köy peyniri + file badem

İzmir tulumu + dilimlenmiş çilek+ bal+ tereyağı

Ananas + dolmalık fıstık + taze peynir + tereyağı (soslu tereyağlarından)

Süleyman Dilsiz

OKU ➤  Tavuklu ve Ispanaklı Tost

Etiketler

Tavsiye

Semizotlu ve Rokalı Tost

Semizotlu ve Rokalı Tost Malzemeler: • 2 dilim tost ekmeği • 2 dilim taze kaşar peyniri …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sitedeki içerikler kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
© 2017 - Dijital Varlıklar - Her hakkı saklıdır.