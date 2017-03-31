Tost Çeşitleri

“Kılçıksız Balık”, “Taze Tarifler Tarifsiz Tatlar”, kitaplarıyla yakından tanıdığımız yemek yazarı Süleyman Dilsiz, “Kahvaltıya dair her şey ile” serisini üçlüyor… Adından da anlaşılacağı üzere kitap, kahvaltı sofralarına farklı tatlar ve dokunuşlar katmak isteyenler için eşsiz bir rehber niteliğinde…

Çeşit Çeşit Tostlar

Füme somon + yatay ince dilimlenmiş salatalık + süzme yoğurt + taze soğanın yeşil kısımları

Labne + ceviz içi + nar + kivi

Fesleğen + domates + kızarmış yumurta + tereyağı

Dilimlenmiş avokado + parçalanmış örgü peyniri + zeytin ezmesi

Çemen + poşe yumurta + isli peynir + maydanoz

Ezine peyniri + çörekotu+ aromalı tereyağı + roka

Kurutulmuş incir + kahvaltılık lor peyniri + susam + hindi füme

Biber salçası + kişniş + pastırma + limon kabuğu (rendelenmiş) + domates

Dilimlenmiş ananas + süzme yoğurt + peynir + Antep fıstığı (irice dövülmüş)

Dilimlenmiş ekşi elma + bal + keçiboynuzu ezmesi + Türk kahvesi

Tarçın + tereyağı + fındık ezmesi

Nektarin + çiğdem+ kaymak + bal

Karadut + elma reçeli + labne + Antep fıstığı

Hurma (ince ve halka doğranmış) + köy peyniri + file badem

İzmir tulumu + dilimlenmiş çilek+ bal+ tereyağı

Ananas + dolmalık fıstık + taze peynir + tereyağı (soslu tereyağlarından)

Süleyman Dilsiz