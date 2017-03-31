Vanilyalı Rooibos Çay

Güney Afrika kökenli Rooibos çayının en önemli özelliği antioksidan bakımından zengin olması. Siyah çay ya da yeşil çay gibi kafein de içermiyor. Genelde aromalı meyve kurularıyla, kakao, vanilya, tarçın vb. tatlarla hazırlanıyor.

Vanilyalı Rooibos Çay İçin Malzemeler

2 çay kaşığı (tepeleme) Roobois çay

2 çay kaşığı portakal kabuğu

1 adet çubuk vanilya

Vanilyalı Rooibos Çay Hazırlanışı

Çubuk vanilyayı keserek koyun. Hepsini harmanlayıp 90 derece sıcaklıkta 3-4 dakika demleyin.

Bu çay acılaşmadığı için bir ısıtıcının üzerinde 1-2 saat bırakabilirsiniz. Acılaşma yapmaz.

Süleyman Dilsiz