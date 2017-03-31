Bazlamadan Yumurtalı Sandviç

(4 Kişilik)

Bazlamadan Yumurtalı Sandviç İçin Malzemeler

1 adet kırmızı soğan (ince kıyılmış)

2 diş sarımsak (ince kıyılmış)

1 adet kapya biber (ince kıyılmış)

12 adet kiraz domates

Tadımlık tuz

1 çay kaşığı toz kimyon

4 adet yumurta

4 yemek kaşığı taze kaşar (rendenmiş)

4 adet bazlama

100 gram yoğurt (hafif sarımsakla karıştırılmış)

1 çay kaşığı pul biber

2 dal taze soğan (ince kıyılmış)

Bazlamadan Yumurtalı Sandviç Hazırlanışı

Genişçe bir tavada kısık ateşte soğan, sarımsak ve biberi zeytinyağında çevirin. Tamamen yumuşayınca domates, kimyon ve tuzu katıp 8-10 dakika pişirin. Ortadan ikiye ayırdığınız bazlamaların üst kısmına ortasında olacak şekilde 2 cm genişliğinde kare bir oyuk açın. Tavada orta ateşte, tüm oymadığınız ekmeklerin altını 1-2 dakika esmerleşinceye kadar kızartın. Domatesli karışımı ve kaşarı altlarını kızarttığınız bazlamaların üzerine serin. Oyuk ekmekleri diğer bazlamaların üzerine yerleştirip oyuğuna bir yumurta kırın. Tavanın kapatıp yumurtayı zevkinize göre, ama en çok 6-7 dakika pişirin. Yoğurt, taze soğan, pul biber ve maydanozla servis edin.

Süleyman Dilsiz