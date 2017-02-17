Evde Yemek Pişirmek Isteyen Öğrencilere Püf Noktaları

Kendi ayaklarının üzerinde duracağın öğrencilik hayatın resmi olarak başlamış. Ama bir ömür öyle ütüde tost yapmakla, makarnaya ketçap sıkmakla geçmez. Bunların hepsinin çözümü var sevgili öğrenci kardeşim. ”Ben beceriksizim” diyerek mutfağa girmemezlik etme. Evinde çok hesaplı bir şekilde yemek yapabilir, bütçeni koruyabilirsin. Mesela her şeyden önce mutfağına çok iyi bir tava alarak başla yemek yapma işine. Gerisi kendine hazırlayacağın nefis yemekleri için birkaç pratik bilgiye, püf noktasına ve tarife kaldı. Kolayca anlatıyoruz.

Mutfakta Mutlaka Kullanışlı Bir Tavanız Olsun

Önce işin araç gereç kısmından başlayalım. Evinde daha çok yemek yapmak isteyen her öğrencinin mutlaka sahip olması gereken birkaç temel şey var. Mutfağınızda mutlaka bir ocak, orta kalitede bir fırın (maliyeti 90-140 lira civarında) olsun. Fırınınızı indirimleri takip ederek hesaplı bir şekilde alabileceğiniz gibi, ikinci el ürünler satan dükkanlardan ve sitelerden rahatlıkla temin edebilirsiniz. Onlar mutfaktaki en iyi dostlarınız olacak, çok iş görecek. Güvenin bize.

Pişirme araçlarının dışında mutfağınızın olmazsa olmazı iyi bir tava. Kapaklı, hafif derinliği olan bir tava mutfaktaki en büyük dostunuz olacak. ”Ya tava kaç para biliyor musunuz? Ona vereceğim parayla kaç tane döner yerim.” demeyin. Sandığınız kadar pahalı değil. Ortalama kalitede bir tavanın maksimum maliyeti 30-50 lira arasında. Ki yakmadığınız, çizmediğiniz sürece uzunca bir süre sağlam kalacaktır. Tavanızı daha uzun süre kullanmak için birkaç noktaya dikkat etmeniz yeterli. Pişirme işlemine geçmeden önce hafifçe yağlamak, metal bıçak, çatal kullanmamak, tahta kaşıklarla pişirme işlemini gerçekleştirmek bunlardan bazıları. O fırınla ne tatlılar yapacak, ne börekler pişirecek; o tavayla ne omletler, ne krepler yapacaksınız.

Evde Hep Temel Malzemeler Bulunsun

Araç gereçleriniz tamamsa gelelim temel malzemelere. Un, şeker, sıvı yağ, tuz, pirinç, bulgur, makarna, zeytin… Hem düşük maliyetli hem de uzun süre dayanabilen temel malzemeleri elinizden geldiğince mutfağınızda bulundurun. İndirim dönemlerinde ya da bütçenize uygun olan zamanlarda bu tür malzemeleri alın, mutfağınızda stoklayın.

Bu malzemeler saklama koşullarına uyduğunuz sürece bozulmadan sapasağlam bir şekilde, ihtiyacınız olan her anda yardımınıza koşacaklardır. “Nasıl saklayacağız?” sorunuza da yanıtımız var. Ağızları kapalı bir biçimde, kuru ve serin ortamlarda saklamaya özen gösterin mutlaka. Yazının devamında onlarla yapabileceğiniz muhteşem tarifleri de anlatacağız.

Sebze Ve Meyveleri Nasıl Saklamanız Gerektiğini Öğrenin

Pazarın, marketin, mahalle manavının yolunu tuttunuz. Ama bir durun! Sebzeler ve meyveler çok uzun süre dolabınızda dayanmayacaktır. Bütçeniz kısıtlı. Öyle tek seferden tüm sebzeleri, meyveleri alıp gelmeye çalışmayın.

Yola çıkmadan önce mutlaka bir liste çıkarın. Listenizin en tepesinde yine hesaplı ve çok uzun süre dayanabilecek sebzeler ve meyveler olsun. Örneğin; soğan, sarımsak, patates gibi sebzeler, elma, portakal, armut gibi meyveler daha uzun süre dayanacakları için bu listenin hep en başında olsunlar. Yeşillikleri, domates, salatalık gibi sebzeleri, çilek, vişne gibi meyveleri ihtiyacınız kadar alın. Çok fazla almayın. Çünkü bu tür sebze ve meyvelerin dayanma süreleri diğerleri kadar uzun değil.

Dondurabileceğiniz Her Şeyi Dondurun

Memleketten annenizin gönderdiği içli köfteleri, dışarıdan aldığınız lahmacunu, pizzayı, doğrayıp kızartmadığınız patatesleri, pazardan aldığınız taze fasulyeleri, hatta ve hatta muzları dahi buzlukta dondurabilirsiniz. Diyelim ki çorbanız arttı. Alüminyüm bir kabın içine döktükten sonra buzlukta dondurup, dilediğinizde çıkarıp çözdürerek tüketebilirsiniz. Pişmiş makarna fazlaca geldi, hiç sorun değil. Buzdolabı poşetlerinin içine aktarıp, ihtiyacınız olduğunda çıkarıp afiyetle tüketebilirsiniz. Kısaca buzluğa koyabileceğiniz, dondurabileceğiniz her türlü malzemeyi ve yemeği dondurun ki işiniz kolaylaşsın. Acil durumlarda şıp diye ortaya çıkarabilin.

Yemek Yapmaya Pratik Tariflerle Başlayın

İlk aşamada hiç kimse sizden calzone yapmanızı, tane tane dökülen pilavlar yapmanızı beklemiyor. O yüzden mutfağa ilk adım atışınızda öyle büyük iddialara sahip olmayın. Öncelikle temel, yapımı pratik, doyurucu tarifler deneyerek başlayın. Örneğin; menemen yapmak, fırında patates, karnabahar yapmak, mercimek çorbası pişirmek iyi birer başlangıç olacaktır. Mercimek çorbasını ele alalım. Dışarıda en kötü ihtimalle 4 liraya içtiğiniz bir kase çorbayı, evde aynı fiyata bir tencere pişirebilirsiniz. Üstelik mercimek temel malzemelerden ve uzun süre malzeme dolabınızda dayanabiliyor. Fırın patates, karnabahar, kabak, patlıcan gibi özellikle fırında pişen yemekler hayat kurtarıcınız olacak. Biraz baharat, sıvı yağ ve tuzla harmanladığınız çoğu sebzeyi fırında pişerebilir, yancı olarak tüketebileceğiniz gibi, yoğurda bana bana da afiyetle yiyebilirsiniz. Tavayı çok kullanacağız demiştik. Lavaş gibi hazır satılan ürünlerle tavada kendi pizzanızı yapmak, omlet, soslar, kavurmalar yapmak mümkün. Canınız tatlı mı çekti? İmdanınıza az malzemeli, pişme derdi olmayan tarifler yetişecektir.

Baharatlarla Yemeklere Lezzet Katın

Baharat kullanmaktan çekinmeyin. Yediğiniz birçok yemeğin en büyük kurtarıcısı baharatlar aslında. Karabiberi ve kimyonu mutfağınızdan eksik etmemeye özen gösterin. Tavuklardan etlere, sebze yemeklerinden makarnalara kadar birçok tarifte karabiberi kullanabilirsiniz. Kimyonu özellikle kuru fasulye gibi kuru bakliyatları pişirirken 1 çay kaşığı kadar kullanın deriz.

Tarçın da özellikle tatlılardaki en büyük yardımcınız olacaktır. Köri, pul biber, toz biber gibi baharatları bütçeniz el verdiğince alın ve saklayın. Dışarıda yediğiniz körili tavuğu evinizde çok daha az maliyete yapacaksınız bu sayede. Maliyetleri hem çok düşük, hem de yemeklerinize, tatlılarınıza verecekleri lezzet çok çok başka baharatların.

Domates Sosu Yapmayı Bilin

Domates sosu yapmak ciddi anlamda hayat kurtarıyor. Çok klasik bir köfte yaptınız diyelim. Üzerine koyduğunuz domates sosu onun tadını birden bire değiştirecek ve seviye atlatacaktır. Aynı durum klasik haşlanmış bir tavuk için, makarna için, kızartılmış sebzeler için ve daha birçok tarif için geçerli. Çok iyi domates sosu yapmayı bilirseniz, tüm yemekleriniz çok daha lezzetli bir hale gelir. Domates sosu yaparken işe domatesleri rendeleyerek başlayın. Rendeniz yoksa kabuklarını soyarak doğrayabileceğiniz en minik biçimde doğrayın. Sıvı yağ, varsa bir miktar salça, aynı şekilde çok minik doğranmış soğanları tavanızın içine alın. Soğanların rengi değişene kadar kavurduktan sonra domatesleri ekleyin. Domatesler güzelce sularını bıraksın, kaynasın. İşin sırrı içine şeker atmakta. Tam bu sırada içine tuzla birlikte 1 çay kaşığı şeker ya da yarım küp şeker atın. Mümkünse biraz karabiber, biraz da kekik attınız mı, gelmiş geçmiş en güzel domates soslarından birini elde etmiş olursunuz.

Yemek Yaparken Püf Noktalarını Aklınızın Bir Köşesinde Bulundurun

Pilav yapmak için mutfağa girdiniz diyelim. Pirincinizi mutlaka ölçerek kullanın. Pirinçleri önden mutlaka güzelce yıkayın. Tavanızda tereyağıyla birlikte saydamlaşana kadar kavurun. Bu onun tane tane olmasını sağlar. 1 su bardağı pirinç pişiyorsanız 2 su bardağı oranında su kullanın. Mutlaka limon suyu kullanın. Böylece lapa olma ihtimalini ortadan kaldırırsınız. Pilav fasulyesiz olmaz. Kuru fasulye yapacaksanız mutlaka bir gece önceden ıslatın. Aynı anda pişirmeye kalkmayın. Pişmez. Mide rahatsızlıkları önlemek adına fasulyeyi pişirirken içine mutlaka kimyon atın. Omlet, menemen yaparken yağ kullanmaktan kaçınmayın. Tavanızı mutlaka yağlayın ki yapışmasın, yanmasın. Patates kızartırken yağın içine bir dilim elma, birkaç dal maydanoz atın ki ev kokmasın. Et pişirirken tavanızı önceden orta yükseklikte ateşte ısıtın. Buzluktaki etlerinizi, tavuklarınızı, balıklarınızı bir gece önceden dolaba indirerek çözdürün. Çözülmemiş hiçbir et ürününü doğrudan ısıya maruz bırakmayın. Bu bilgiler öğrencilerin mutfakta en çok düştüğü hatalardan. Bunlara mutlaka dikkat edin.

Yemek yapmaktan korkmayın, üşenmeyin!

”Ben yeteneksizim” diyerek mutfaktan kaçmayın. Yukarıda da anlattığımız gibi işin püf noktalarını bildikten ve temel birkaç tarife hakim olduktan sonra arkası sular seller gibi gelecektir. ”Aman bir çiğ köfte söylerim” demeyin. Her gün dışarıdan söyleyeceğiniz o yemekler yerine kaynatacağınız bir çorba, yapacağınız bir pilav hem daha sağlıklı, hem daha az maliyetli olacaktır. Unutmayın. İnanın, evde yemek yapmaya başladığınızda cebinize de, midenize de geri dönüşü fazlasıyla olacak. Bunlardan sonra ortamların en iyi yemek yapanı olmanız kaçınılmaz.