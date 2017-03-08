Steakhouse’ın Yeni Adresi, Beşbıçak

Beşbıçak Steakhouse, Beylikdüzü’nde şaşırtıcı derecede büyük bir mekan. Şehir merkezine uzak olması mekanın dezavantajı gibi görünse de buradaki lezzetler Beylikdüzü’nü sevmek için başlı başına bir sebep bile olabilir. Yani iyi ve kaliteli et yemek isteyenler için Beşbıçak, uzak bile olsa gidilesi bir yer. Biz yine de ziyaret amaçlı gitmiş olsak da, hem mekanın hikayesini paylaşmak hem de mekanda ızgara etlerin yanında sunumu yapılan diğer yemeklerin tariflerini sayfalarımıza taşımak istedik.

Derginin yeni sayılarını hazırlamak için genelde kendi stüdyomuzda mutfağımıza kapanıp üretim yaparız, arada bir dışarılara çıkıp yeni mekanlar, yeni tatlar keşfetmeyi de seviyorum. Ocak ayının ortalarında blogger dünyasının başarılı isimlerinden Mehtap Güzey Özcan’ın davetlisi olarak kendimi Beylikdüzü Beşbıçak Steakhouse’da buldum. Mekanda ilk gözüme çarpan ayrıntı, tavandaki kocaman boğa heykeli oldu. Mekanın mimarisi, ferahlığı, renklerin sıcaklığı, ekibin güler yüzü; tabi ki odun kömüründe pişen ızgara etlerin, mantarın ve fırından yeni çıkmış cevizli ekmeğin kokusu ise diğer güzel ayrıntılar… Mekana vardığımızda bizi restoranın sosyal medya danışmanı Mehtap Özcan ile birlikte Beşbıçak’ın ortaklarından Serkan Kekik ve Şef Erdi Özcan karşıladı. Mekan beş ortaklı; Altan Kekik, Hakan Kekik ve Aytuğ Tavşan, Beşbıçak’ın diğer ortaklarından. Dolayısıyla mekanın isminin neden “Beşbıçak” olduğu anlaşılıyor.



Şef Erdi Özcan 25 yaşında. Genç yaşına rağmen çocukluktan bugüne olan mutfak serüvenindeki başarısı kayda değer. Ata mesleği hayvancılık… Turizm otelcilik, aşçılık okulları, ünlü restoranların ızgara bölümünün sorumluluğu derken yine ünlü bir et lokantasının şefliğine kadar gidiyor başarısı. Bu gelişim süresince dayısı Serkan Kekik ile birlikte hayal kuruyorlar ve hayallerini gerçekleştirmek için beş girişimci genç işe koyuluyorlar.



Burası bilenin müdavimi olduğu, bilmeyenin hemen keşfetmesi gereken bir et restoranı. Etler, “dry age” diye bilinen özel bir dolapta yüzde 80-85 nemli bir ortamda, 28-30 güne kadar bekletiliyor. Bu süreçte etler dinleniyor, etlerin içindeki kan süzülüyor, etin dışı kabuk bağlıyor ve ete liflerle birlikte özel bir tat geçiyor. Restorana ızgarada pişen et kokusuyla birlikte fırından yeni çıkmış mis gibi bir ekmek kokusu hakim; çünkü masaya gelen ekmekler burada yapılıyor. Ayrıca salatada kullanılan nar ekşisi, sucuk, sosis, antrkot füme de burada yapılıyor. Şef Erdi, bu kadar kısa sürede özellikle müdavimlerin olduğu bir restoranın başarısının lezzet sırrını şöyle özetliyor: “İşin sırrı eti iyi bilmek, eti en doğru usule göre dinlendirmek ve kaliteli bir tereyağı ile ızgarada pişirmek.”

Web: Besbicaksteakhouse.com

Instagram/@besbicaksteak

Gözümüze çarpanlar…

– Restoranda mescid var.

– Çocuklar oynasın diye oyun alanı var.

– Servis 11.30’da başlıyor.

– Ana yemeklerin dışında yöresel ürünlerin olduğu salatalar da var.

– Dondurmalı fıstıklı katmer tatlısını mutlaka deneyin.

– Zeytinyağları Ege’den özel olarak geliyor.

– Hellim peynirli sosisi denemelisiniz.

– Etler Balıkesir yöresinden kendi çiftliklerinden geliyor.

– Tereyağı, Trabzon Vakfıkebir özel yapım bir tereyağı.

– Mekanda içki yok.

– Etlerde deniz tuzu ve Himalaya tuzları kullanılıyor.

Fotoğraflar: Murat ERDOĞAN – (eat.drink.shoot studio)

Yazı: İnci BAK