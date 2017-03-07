Dana Etli Çorba Tarifi

Dana Etli Çorba

(4 Kişilik)

Dana Etli Çorba İçin Malzemeler:

250 gram dana eti

1 adet soğan

1 adet havuç

1,5 litre et suyu

1 tutam kekik

1 diş sarımsak

50 gram tereyağı

100 gram un

1 kahve fincanı krema

Tuz, beyaz toz biber

Dana Etli Çorba Hazırlanışı:

Soğanları ve sarımsakları kıyın. Havucu da çok küçük doğrayın. Eti tencereye alıp yağsız olarak kavurun. Kıyılmış soğanın yarısını ve soğanları ekleyin. Birkaç dakika kavurun. Havuç ile taze kekiği ekleyin. Sıcak et suyunu da ilave edin. Etler yumuşayıncaya kadar pişirin. Ocaktan alıp suyunu süzün. Etleri çok küçük parçalara ayırın. Ayrı bir tencerede tereyağını eritip kalan soğanı kavurun. Unu ilave edip kavurmaya devam edin. Önceden süzdüğünüz çorbanın suyunu, çırpılmış kremayı ekleyin. Birkaç taşım kaynatın. En son didiklediğiniz etleri, tuzu ve baharatını katın. Sıcak servis yapın.