Peynir Soslu Dana Füme

İstediğiniz miktarda Çeddar peynirini, Mozzarella peynirini ve kremayı benmari usulü eritin. Dana füme etleri ısıya dayanıklı döküm tavaya yerleştirin. Üzerine erittiğiniz peynirleri dökün. 220 dereceye ayarlı fırında, en fazla 5 dakika bekletin. Hemen servis yapın.

Cevizli Zahter Salatası

1 demet zahteri dallarından ayırıp kıyın ve 1 çay kaşığı tuzlu sıcak suda 10 dakika bekletin. Daha sonra süzüp kıyın. Zar şeklinde doğranmış domatesi, ince kıyılmış taze soğanı, ceviz içini, zeytinyağını, 1 adet zarları temizlenip küçük küçük parçalar halinde kesilmiş limonu ve nar ekşisini ekleyip harmanlayın. Salatanız hazırdır.

İnce Bulgurlu Salata

1 demet kıyılmış rokayı, ince doğranmış taze soğanı, çekirdekleri ve suyu temizlenmiş ve zar şeklinde doğranmış 1 adet domatesi, birkaç yaprak ince doğranmış Akdeniz yeşilliğini, kıyılmış maydanoz ile naneyi harmanlayın. Sosu için damak tadınıza göre sızma zeytinyağını, nar ekşisini, biraz da limon suyunu karıştırın. Salata malzemesine ekleyin. En son ılık suda beklettiğiniz 1 kahve fincanı kadar ince bulguru serpin.

Izgara İstiridye Mantar

Nemli bir bezle silinmiş istiridye mantarları yumuşamış tereyağı ile ovun. Izgarada pişirin. Himalaya tuzu ve isteğe göre çok az beyaz biber ile tatlandırın.