Ana Sayfa » Tarifler » Et Yemekleri » Peynir Soslu Dana Füme
Peynir Soslu Dana Füme

Peynir Soslu Dana Füme

Et Yemekleri, Pratik Yemekler, Salata Tarifleri Bir yorum bırak

Peynir Soslu Dana Füme

İstediğiniz miktarda Çeddar peynirini, Mozzarella peynirini ve kremayı benmari usulü eritin. Dana füme etleri ısıya dayanıklı döküm tavaya yerleştirin. Üzerine erittiğiniz peynirleri dökün. 220 dereceye ayarlı fırında, en fazla 5 dakika bekletin. Hemen servis yapın.

Peynir Soslu Dana Füme

Cevizli Zahter Salatası

1 demet zahteri dallarından ayırıp kıyın ve 1 çay kaşığı tuzlu sıcak suda 10 dakika bekletin. Daha sonra süzüp kıyın. Zar şeklinde doğranmış domatesi, ince kıyılmış taze soğanı, ceviz içini, zeytinyağını, 1 adet zarları temizlenip küçük küçük parçalar halinde kesilmiş limonu ve nar ekşisini ekleyip harmanlayın. Salatanız hazırdır.

Peynir Soslu Dana Füme

İnce Bulgurlu Salata

1 demet kıyılmış rokayı, ince doğranmış taze soğanı, çekirdekleri ve suyu temizlenmiş ve zar şeklinde doğranmış 1 adet domatesi, birkaç yaprak ince doğranmış Akdeniz yeşilliğini, kıyılmış maydanoz ile naneyi harmanlayın. Sosu için damak tadınıza göre sızma zeytinyağını, nar ekşisini, biraz da limon suyunu karıştırın. Salata malzemesine ekleyin. En son ılık suda beklettiğiniz 1 kahve fincanı kadar ince bulguru serpin.

Peynir Soslu Dana Füme

Izgara İstiridye Mantar

Nemli bir bezle silinmiş istiridye mantarları yumuşamış tereyağı ile ovun. Izgarada pişirin. Himalaya tuzu ve isteğe göre çok az beyaz biber ile tatlandırın.

Peynir Soslu Dana Füme

Etiketler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sitedeki içerikler kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
© 2017 - Dijital Varlıklar - Her hakkı saklıdır.