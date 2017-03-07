Beluga mercimeği, yani siyah veya kara mercimekle ilk karşılaştığımda çok şaşırmıştım ve nasıl bir tada sahip olduğunu merak etmiştim. Gurme marketlerden birinde gördüğümde hemen denemek için aldım ve ilk kez mutfağıma konuk ettim. Küçük bir araştırma yapıp siyah mercimeğin zengin bir lif kaynağı, güçlü bir antioksidan ve özellikle kırmızı meyvelerde ve pancarda bulunan antosiyanin yüklü olduğunu öğrendim. Ve ilk işim damak tadıma uzak olmayan bir çorba hazırlamak oldu. Her markette kolayca bulamayacağınızı biliyorum fakat benim gibi gurme marketlerden, aktarlardan temin ederseniz; çorbasını, salatasını veya yemeğini denemenizi tavsiye ederim. Benden söylemesi…

Siyah Mercimek Çorbası

(4 Kişilik)

Siyah Mercimek Çorbası İçin Malzemeler:

150 gram siyah mercimek

2 adet orta boy havuç

1 adet büyük boy soğan

1 yemek kaşığı salça

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 litre su

Tuz, karabiber, kurutulmuş fesleğen

Siyah Mercimek Çorbası Hazırlanışı:

1. Siyah mercimeği birkaç kez yıkayıp süzdükten sonra bir tencereye alın ve 20 dakika haşlayın.

2. Soğanları küp şeklinde doğrayıp 1 yemek kaşığı zeytinyağında yumuşayana kadar kavurun.

3. Rendelenmiş havucu da ilave edin. 5 dakika daha kavurmaya devam edin.

4. Önceden haşlayıp süzdüğünüz mercimekleri ve suyu ekleyin.

5. 15-20 dakika pişirin. Ocaktan indirmeye birkaç dakika kala tuzunu ve baharatını ekleyerek tatlandırın.

Fotoğraf: Özgür BAKIR – www.ozgurbakir.com