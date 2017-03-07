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Balkabaklı Sufle Tarifi

Balkabaklı Sufle Tarifi

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Balkabaklı Sufle

 Balkabaklı Sufle Tarifi

Balkabaklı Sufle İçin Malzemeler:

250 gram beyaz çikolata
6 adet yumurta
6 adet yumurta sarısı
60 gram un
250 gram balkabağı püresi
125 gram toz şeker
250 gram tereyağı

Balkabaklı Sufle Hazırlanışı:

Beyaz çikolata ve tereyağını benmari usulü eritin. Yumurta sarılarını karışıma ilave ederek karıştırın. Önceden 200 derecede fırınlayıp püre haline getirdiğiniz balkabağı püresini toz şeker ile birlikte yapışmaz yüzeyli bir tavada şeker eriyinceye kadar ısıtıp karışıma ekleyin. Sufle kaplarını tereyağı ve un ile kaplayın. Geniş bir kasede yumurta beyazlarını kalın bir köpük olacak şekilde kabartın ve karışıma azar azar ekleyin. Karışımı sufle kalıplarının 1/3 ü dolacak şekilde doldurun 180 derece fırında 8 dakika pişirin.
Not: Sade dondurma ve tahin ile servis edebilirsiniz.

Şef Selçuk Gönen
Hülya Ulupınar
hulyaulupinar@gmail.com
Fotoğraflar: Metin Mahdum

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