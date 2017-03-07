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Kaymaklı ve Fıstıklı Katmer

Kaymaklı ve Fıstıklı Katmer

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Kaymaklı ve Fıstıklı Katmer

(2 Kişilik)

Kaymaklı ve Fıstıklı Katmer  İçin Malzemeler:

2 adet hazır baklava yufkası
100 gram kaymak
1 yemek kaşığı irmik
50 gram Antep fıstığı
50 gram tereyağı
Şerbeti İçin:
1 su bardağı su
1 su bardağı toz şeker
1 çay kaşığı limon suyu

Kaymaklı ve Fıstıklı Katmer  Hazırlanışı:

Şerbeti için; Suyu ve şekeri sos tenceresine alın. Yoğun bir kıvam elde edene kadar kaynatın. Şerbeti ocaktan indirmeye 1 dakika kala limon suyunu ilave edin. Daha sonra ocaktan alıp soğumaya bırakın. Tereyağını eritip ılınmaya bırakın. Yufkaları tezgahın üzerine yayın. Yufkanın ortasına fırça yardımı ile tereyağından sürün. Tereyağlı bölümün üzerine de fıstık içi ile irmik serpin, kaymağı da yayın. Bohça şeklinde katlayıp üzerine yine fırça yardımıyla tereyağı sürün. Katmer hamurunu yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin. 200 dereceye ayarlı fırında, üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Bu süreç en fazla 5 dakikanızı alacaktır. Katmeri hafif çukur bir kabın içine alıp dörde bölün ve soğuk şerbeti fırından yeni çıkardığınız sıcak katmerin üzerine dökün. Arzunuza göre kaymaklı dondurma ile birlikte katmeri soğutmadan servis yapın.

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