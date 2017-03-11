Gönlümden geçen yemekler

Bu ay, yine her zamanki gibi mutfakta çok fazla vakti olmayanlar için pratik yemeklere yer vermeye çalıştım. Karnabaharı yağda kızartmak yerine bir de safranlı suda haşladıktan sonra fırında bir kızartın istedim. Makarnanın rengini görünce bu renkte makarna olur mu diyebilirsiniz, arada bir pekala olabilir!

Siyah Makarna

(4 Kişilik)

Siyah Makarna Malzemeler:

1 paket siyah makarna (mürekkep balıklı)

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Sosu İçin:

2 diş sarımsak

3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

1 adet közlenmiş kapya biber

Yarım avuç ceviz içi

1 yemek kaşığı kıyılmış dereotu

Siyah Makarna Hazırlanışı:

Makarna için; Makarna tenceresine içme suyunu aktarın. Su kaynayınca zeytinyağını ve tuzu ekleyin. Makarnaları içine atın. 12 dakika sonra ocaktan alarak süzün.

Sosu için; Sarımsakları zeytinyağında 1 dakika çevirin. İnce kıyılmış közlenmiş kapya biberleri, ceviz içlerini ekleyin. Birkaç dakika kavurup ocaktan alın. En son tuzunu, karabiberini ve kıyılmış dereotunu da ekleyin. Karışımı makarna ile birlikte harmanlayın. Hemen servis yapın.

Fotoğraflar: Hande GÖKSAN

Yapım ve Styling: İnci BAK