Mısır Unlu Ekmek

(4 Kişilik)

Mısır Unlu Ekmek İçin Malzemeler:

1,5 su bardağı ılık su

5 gram kuru maya

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı toz şeker

Bir çay kaşığı tuz

1 kahve fincanı süt

1 kahve fincanı zeytinyağı

125 gram mısır unu

100 gram buğday unu

10 yaprak kurutulmuş domates

1 yemek kaşığı susam

Mısır Unlu Ekmek Hazırlanışı:

1,5 su bardağı ılık su ile kuru mayayı karıştırın. 10 dakika bekleyin.

Hamur yoğurma kabına yumurtayı, şekeri, tuzu, sütü ve zeytinyağını aktarın. Karıştırın.

Unları ve mayalı suyu ekleyin. Cıvık bir hamur elde edinceye kadar karıştırın.

En son zar şeklinde doğranmış kurutulmuş domatesi ekleyin.

Elde ettiğiniz cıvık hamuru yağlanmış dikdörtgen bir kek kalıbına aktarın.

Üzerine susam serpin. Oda ısısında biraz daha mayalanması için yarım saat bekleyin.

Beklettiğiniz cıvık hamuru 200 dereceye ayarlı fırında, 30 dakika pişirin. Fırından alın, dilimleyip servis yapın.

Lezzet tamamlayıcısı:

Süzme yoğurdu kıyılmış otlarla birlikte karıştırın. Ekmeğinizi yoğurda batırarak yiyebilirsiniz.

Fotoğraflar: Hande GÖKSAN

Yapım ve Styling: İnci BAK