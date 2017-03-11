Zerdeçallı Karnabahar

(4 Kişilik)

Zerdeçallı Karnabahar İçin Malzemeler:

1 adet küçük veya orta boy karnabahar (300-400 gramlık)

1 tatlı kaşığı zerdeçal

Tavuk suyu

1 yemek kaşığı tereyağı

1 diş sarımsak

Tuz, taze çekilmiş karabiber

Kıyılmış yeşillik (dereotu, maydanoz karışımı)

1 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

Zerdeçallı Karnabahar Hazırlanışı:

Karnabaharın tabanındaki sert bölümlerini temizleyin ve bütün olarak sığacak şekilde bir tencereye yerleştirin. Tavuk suyu ile zerdeçalı ilave edin. Zerdeçallı tavuk suyunda karnabaharı 20 dakika haşlayın.

Ayrı bir yerde oda ısısında yumuşamış tereyağı ile havanda ezilmiş sarımsağı, tuzu, taze çekilmiş karabiberi karıştırın.

Karnabahar haşlanınca suyun içinden süzerek çıkartıp fırın tepsisine yerleştirin. Karnabaharın her tarafına baharatlı tereyağından elinizle ovarak sürün. 200 dereceye ayarlı fırında 15 dakika pişirin. Fırından alır almaz üzerine kıyılmış yeşillik serpin. İsteğe göre dilimledikten sonra sızma zeytinyağı dökerek servis yapın.

Fotoğraflar: Hande GÖKSAN

Yapım ve Styling: İnci BAK