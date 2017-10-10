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Siyah Havuçlu Kış Çorbası

Siyah Havuçlu Kış Çorbası

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Siyah Havuçlu Kış Çorbası
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Siyah Havuçlu Kış Çorbası

(4 Kişilik)

Malzemeler:

2 adet orta boy siyah havuç

1 adet normal havuç

1 dal kereviz sapı

1 dal pırasa (tercihen beyaz kısmı)

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 litre et suyu

Tuz, taze çekilmiş karabiber

2-3 yaprak taze fesleğen

Hazırlanışı:

Kabuğunu soyduğunuz havuçları küp küp doğrayın. Kereviz sapı ile pırasayı da istediğiniz şekilde küçük küçük doğrayın veya kıyın.

Sıvı yağı ile tereyağını tencerede ısıtıp tüm malzemeyi 5 dakika boyunca kavurun. Sıcak et suyunu ekleyin.  Orta ateşte yarım saat pişirin. Ocaktan indirmeye birkaç dakika kala tuzunu, karabiberini ve çok ince kıyılmış taze fesleğeni ilave edin. Birkaç taşım kaynatıp ocaktan alın. Sıcak servis yapın.

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