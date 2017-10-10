Patlıcanlı Zeytinyağlı Pilav
(4 Kişilik)
Malzemeler:
2 su bardağı pirinç (yıkanmış)
2 su bardağı su
3 adet büyük soğan (küp doğranmış)
3 yemek kaşığı taze domates rendesi
1 çay bardağı zeytinyağı (pişirmek için)
3 adet patlıcan (büyük küp doğranmış)
1 su bardağı zeytinyağı (kızartmak için)
Baharatlar
Yarım tatlı kaşığı yenibahar
Yarım tatlı kaşığı kekik
Yarım tatlı kaşığı tarçın
Yarım tatlı kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı toz şeker
Yarım tatlı kaşığı deniz tuzu
Hazırlanışı:
Soğanları 1 çay bardağı zeytinyağı ve tuzu ekleyerek 30-45 dakika kısık ateşte pişirin. 3 yemek kaşığı domates rendesini 2-3 dakika soğanlarla birlikte kavurun ve yıkanmış pirinçleri ekleyin. Pirincin üzerine 2 su bardağı su ekleyin. Tencerenin kapağını kapatın, pilavı 20 -25 dakika pişirin. Yağda kızarttığınız patlıcanları ve baharatları pişmiş pilava ekleyin ve nazikçe karıştırın. Tencerede oda sıcaklığına gelene kadar ağzı kapalı demlenmeye bırakın. İsteğe bağlı olarak, üzerine zeytinyağı gezdirin, kekik serpin, limon sıkın. Hemen veya soğuk olarak yiyebilirsiniz.