Patlıcanlı Zeytinyağlı Pilav Puan ver Puan ver

Patlıcanlı Zeytinyağlı Pilav

(4 Kişilik)

Malzemeler:

2 su bardağı pirinç (yıkanmış)

2 su bardağı su

3 adet büyük soğan (küp doğranmış)

3 yemek kaşığı taze domates rendesi

1 çay bardağı zeytinyağı (pişirmek için)

3 adet patlıcan (büyük küp doğranmış)

1 su bardağı zeytinyağı (kızartmak için)

Baharatlar

Yarım tatlı kaşığı yenibahar

Yarım tatlı kaşığı kekik

Yarım tatlı kaşığı tarçın

Yarım tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı toz şeker

Yarım tatlı kaşığı deniz tuzu

Hazırlanışı:

Soğanları 1 çay bardağı zeytinyağı ve tuzu ekleyerek 30-45 dakika kısık ateşte pişirin. 3 yemek kaşığı domates rendesini 2-3 dakika soğanlarla birlikte kavurun ve yıkanmış pirinçleri ekleyin. Pirincin üzerine 2 su bardağı su ekleyin. Tencerenin kapağını kapatın, pilavı 20 -25 dakika pişirin. Yağda kızarttığınız patlıcanları ve baharatları pişmiş pilava ekleyin ve nazikçe karıştırın. Tencerede oda sıcaklığına gelene kadar ağzı kapalı demlenmeye bırakın. İsteğe bağlı olarak, üzerine zeytinyağı gezdirin, kekik serpin, limon sıkın. Hemen veya soğuk olarak yiyebilirsiniz.