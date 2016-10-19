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Sac Tava Tarifi

Et Yemekleri 2 Yorum

sactava

Sac  Tava Malzemeleri:

600 gram kuzu eti

4-5 adet sivribiber

3 adet orta boy domates

Tuz, pul biber, kekik, karabiber

1 çorba kaşığı tereyağı

 

Sac  Tava Hazırlanışı:

Domateslerin kabuğunu soyup zar şeklinde doğrayın. Biberleri temizleyip aynı şekilde doğrayın. Sacda veya derin bir wok tavasında tereyağını eritip etleri ilave edin. Suyunu salıp çekene dek sürekli karıştırarak kavurun. Sırasıyla biberleri ve domatesleri ekleyip yüksek ateşte kavurmaya devam edin. Ocaktan alın. Tuz ve baharatını ekleyip tatlandırın. İsteğe göre lavaş ekmeği ile servis yapabilirsiniz.

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2 yorumlar

  1. sesli
    23 Ekim 2016 - 22:18

    eline sağlık çok güzel olmuş teşekkür ederim

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