Sac Tava Tarifi

Sac Tava Malzemeleri:

600 gram kuzu eti

4-5 adet sivribiber

3 adet orta boy domates

Tuz, pul biber, kekik, karabiber

1 çorba kaşığı tereyağı

Sac Tava Hazırlanışı:

Domateslerin kabuğunu soyup zar şeklinde doğrayın. Biberleri temizleyip aynı şekilde doğrayın. Sacda veya derin bir wok tavasında tereyağını eritip etleri ilave edin. Suyunu salıp çekene dek sürekli karıştırarak kavurun. Sırasıyla biberleri ve domatesleri ekleyip yüksek ateşte kavurmaya devam edin. Ocaktan alın. Tuz ve baharatını ekleyip tatlandırın. İsteğe göre lavaş ekmeği ile servis yapabilirsiniz.