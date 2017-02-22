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Reklamlardaki Yiyeceklerin İştah Açıcı Gözükmesi İçin Yapılan Hileler

Reklamlardaki Yiyeceklerin İştah Açıcı Gözükmesi İçin Yapılan Hileler

Foto Galeri, Haber Turu Bir yorum bırak

Dijital reklamlarda gördüğümüz yiyecekler her zaman çok iştah açıcı gözüküyor. O ağzımıza sığmayacak kadar büyük duran hamburgerler, bardağa koyduğunda köpük köpük taşan gazlı içecekler, dalından yeni toplanmış gibi gözüken meyveler… Aslında bunların hepsi birer hile. Reklamcılar, ürünlerin tüketicilere daha çekici gözükmesi, iştahlarını kabartması ve dolayısıyla daha fazla satması için bazı küçük görsel hilelere başvuruyorlar. Çünkü o reklamı yapılan gıdalar aslında o kadar da güzel görünüşlere sahip değil. Reklamcıların da işi bu, yapacak bir şey yok.

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