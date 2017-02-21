Baby Shower Yapan Ünlüler

Baby Shower Nedir?

Yaklaşık 10 yıl önce yavaş yavaş hayatımıza gireceğinin sinyallerini vermişti baby shower. Önce fotoğraflar görmeye başladık eşimizden dostumuzdan “Bebek geliyor!” yazılı pankartlar ve güzel yiyecekler ve hediyeler. Baby shower nedir diye sorarsanız, Amerika’da gerçekleştirilen bir bebek kutlama geleneği. Birebir çeviride “bebek duşu” olarak görünse de aslında çok fazla gelen hediyeler nedeniyle bir duş etkisi yaratmasıyla ortaya çıkmış. İşin özünde baby shower, anne tarafından değil annenin en yakın arkadaşı tarafından düzenleniyor. Hatta kutlama da yine arkadaşın evinde yapılıyor. Burada amaç anneyi kutlamadan sonra ortalığı toparlamak gibi işlerle yormamak. Etkinlik yani baby shower, bebek henüz doğmadan önce yapılıyor. Bu sırada anne ve baba bebeğin ihtiyaç listesini internette paylaşıyor. Siz de gitmeden önce bu listeden hediye alarak ailenin ihtiyaçlarını karşılamış oluyorsunuz. Gittiğinizde enva-i çeşit yemekle karşılaşıyorsunuz.

Türk Geleneklerine Benziyor

Anlattıklarımız sonrasında kafanızda canlanan görüntüde haklısınız. Bizde ilk olarak bebek haberi alındığında telefon edilir ya da görmeye gidilir. Ardından bebek doğduktan sonra lohusa şerbetinin de dağıtıldığı bir etkinlik yapılır. Burada görülmeye gidilen bebeğe altın takılır, hediye edilir. Yeni doğum yapan annenin yanında çok uzun uzadıya kalınmaz ve bebeğe sağlık dilenerek oradan ayrılınır. Hatta farklı bölgelerde yeni doğan bebeğe kaya gibi sağlam olması için taş, akça pakça olması için yumurta hediye edilir. Aynı şekilde bebek yürüdüğünde adım ekmeği yapılır, bu bazen pasta bazen gerçekten ekmektir. Bir de diş buğdayı etkinliği düzenlenir. Neredeyse birbirine yakın konseptlerdir.