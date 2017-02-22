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Sadece Türklerin Görünce Anlam Verebileceği Fotoğraflar

Sadece Türklerin Görünce Anlam Verebileceği Fotoğraflar

Foto Galeri, Haber Turu Bir yorum bırak

Her zaman diyoruz yaptıklarımızla, alışkanlıklarımızla, en çok da en olmadık zamanlarda çıkan orantısız mizahımızla dünyanın en orijinal ülkelerinden biriyiz. Sıralayacağımız bu fotoğrafları Türkiye’ye hiç adım atmamış yabancı birine gösterseniz hiçbir şey anlamayacaktır. Sadece Türkler’in görünce anlam verebileceği fotoğraflar diyerek derlediğimiz fotoğrafların hepsi bizim kültürümüze işlemiş, toplumumuza mal olmuş, gündelik hayatımızın temel taşlarına dönüşmüş çok bizden, buram buram samimiyet kokan fotoğraflar. Sizin de aklınıza gelenler varsa, gönderin, seve seve ekleyelim.

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