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Pirinçli Tavuk Sarma

Pirinçli Tavuk Sarma

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Pirinçli Tavuk Sarma
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Pirinçli tavuk sarma tarifi için malzemeler
  • 1 su bardağı pilavlık pirinç
  • 4 parça tavuk göğüs eti
  • 2 su bardağı su
  • Yarım soğan
  • 40 gr kaju fıstığı
  • 2 yemek kaşığı ince doğranmış taze fesleğen
  • Yarım çay kaşığı zerdeçal
  • Yarım çay kaşığı taze rendelenmiş muskat
  • Taze çekilmiş karabiber
  • Tuz
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Yarım tatlı kaşığı tereyağı

Pirinçli tavuk sarma hazırlanışı

Tavuk etlerini bıçakla açtıktan sonra et döveceği ile inceltin. Tuz, karabiber serpiştirin. Pirinçleri bol suyla yıkayıp süzün. 1 yemek kaşığı yemeklik zeytinyağı ile yarım yemek kaşığı tereyağını eritin. Yemeklik doğranmış soğan ile kaju fıstıklarını 2-3 dakika kavurun. Pirinci ilave ederek karıştırmaya devam edin. Fesleğen hariç tüm baharatları, tuz ve suyu ekleyin. Kapağı kapalı olarak pilav suyunu çekinceye kadar pişirin. Pilav tamamen suyunu çekince, ateşi kapatıp fesleğenleri ekleyin ve soğumaya bırakın. İnceltilmiş tavuk etlerinin içlerine pilav doldurup alüminyum folyo ile sıkıca sarın ve uçlarını kapatın. Fırın kabına dizip yarısına gelecek kadar sıcak su ilave edin ve 200 derece fırında 30 dakika pişirin. Fırından çıkarttığınız tavukları folyodan çıkartın ve az tereyağı eklediğiniz yapışmaz tavada birkaç dakika kızartın. Dilimleyerek sıcak servis yapın.

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