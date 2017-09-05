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Ali Nazik

Ali Nazik

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Ali Nazik
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Ali Nazik tarifi için malzemeler
  • 1 kg patlıcan
  • 4 diş sarımsak
  • 50 ml süzme yoğurt
  • 30 g Bizim Yağ
  • 900 g orta yağlı kıyma
  • 1 tatlı kaşığı domates salçası
  • 1 sivri biber
  • 1 kırmızı kapya biberi
  • Tuz
  • Karabiber
  • Kırmızı pul biber

Ali Nazik hazırlanışı

Patlıcanları yıkayın. Üzerlerini çatalla delip fırında ya da ocakta közleyin. Közlenen patlıcanların kabuklarını soyup ince doğrayın ve bir servis tabağına alın. Sarımsakları ezip süzme yoğurda ekleyin. Bizim Yağı bir sos tenceresinde eritin. Kıyma, salça ve ince doğradığınız biberleri ekleyin ve kıymanın rengi dönene kadar iyice kavurun. Tuz ve baharatlarla tatlandırın. Bir servis tabağına sırasıyla közleyip doğradığınız patlıcan, sarımsaklı yoğurt ve kıymalı harçtan koyup sıcak servis yapın.
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