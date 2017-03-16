Pırasalı Börek Tarifi

Pırasalı Börek

(4 – 6 Kişilik)

Pırasalı Börek İçin Malzemeler

Hamuru İçin:

1 adet yumurta

2 çorba kaşığı yoğurt

1 çorba kaşığı sirke

Yarım su bardağı ılık su

Aldığı kadar un

İçi İçin:

4 adet pırasa

1 su bardağı süt

1 su bardağı süzme yoğurt

Yarım bağ dereotu

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

4 çorba kaşığı zeytinyağı

Pırasalı Börek Hazırlanışı

Un hariç önce bütün malzemeleri bir kabin içerisine koyun ve karıştırın. Daha sonra aldığı kadar un ilave edin. Kulak memesi kıvamına gelecek şekilde yoğurduktan sonra yaklaşık 40 dakika bekletin. İçi için; Pırasaları ince ince doğrayın. Hafif zeytinyağında iyice kavurun. Ardından üzerine süt ekleyip, sütü çekene kadar pişirin. Tuz ve karabiberini attıktan sonra altını kapatıp soğumaya burakın. Soğuduktan sonra süzme yoğurdu koyun ve karıştırın. Hamuru küçük bezeler halinde ayırıp merdaneyle açın. Açtığınız hamura iç malzemeden sürüp kapatın. Az yağlı bir tavada kızartın.