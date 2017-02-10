Peynirli Mantar Dolması İçin Malzemeler

1 paket kestane mantarı

2 diş sarımsak

1 paket baby ıspanak yada 1 demet normal ıspanak

4 yemek kaşığı labne

150 gr kaşar peyniri

120 gr rende parmesan

göz kararı tuz

göz kararı karabiber

(4 Kişilik – 20 dakika)

Peynirli Mantar Dolması Hazırlanışı

Adım 1

Mantarları saplarından ayırın. Bir kaşık yardımıyla içlerindeki etli kısmı alın. Tuz ve karabiber serpip fırın tepsisine yerleştirin.

Adım 2

Sarımsakları az yağda soteleyin, ıspanakları da atıp yüksek ısıda pişirin sulanmasınlar. Labne peynirini ve kaşar peyniri ekleyip karıştırın. Krema kıvamına gelince ocaktan alın.

Adım 3

Mantarların içine pişirdiğiniz içten birer kaşık doldurun. Üzerlerine rende parmesan serpip 200 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.

Püf Noktası

Mantarların %90’ı su olduğundan dolayı yıkamadan kullanın. Temizlemek için soyabilir veya ıslak bir bez ile silebilirsiniz.