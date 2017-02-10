Peynirli Mantar Dolması İçin Malzemeler
1 paket kestane mantarı
2 diş sarımsak
1 paket baby ıspanak yada 1 demet normal ıspanak
4 yemek kaşığı labne
150 gr kaşar peyniri
120 gr rende parmesan
göz kararı tuz
göz kararı karabiber
(4 Kişilik – 20 dakika)
Peynirli Mantar Dolması Hazırlanışı
Adım 1
Mantarları saplarından ayırın. Bir kaşık yardımıyla içlerindeki etli kısmı alın. Tuz ve karabiber serpip fırın tepsisine yerleştirin.
Adım 2
Sarımsakları az yağda soteleyin, ıspanakları da atıp yüksek ısıda pişirin sulanmasınlar. Labne peynirini ve kaşar peyniri ekleyip karıştırın. Krema kıvamına gelince ocaktan alın.
Adım 3
Mantarların içine pişirdiğiniz içten birer kaşık doldurun. Üzerlerine rende parmesan serpip 200 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.
Püf Noktası
Mantarların %90’ı su olduğundan dolayı yıkamadan kullanın. Temizlemek için soyabilir veya ıslak bir bez ile silebilirsiniz.